麥卡錫讓格林、戈薩回任委員會職務 桑托斯有新職

共和黨的格林(左起)、戈薩、桑托斯等三名國會眾議員，17日分別獲派委員會職務。(美聯社，Getty Images)

眾院 共和黨程序委員會表示，已指派眾議員格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)和戈薩(Paul Gosar，亞利桑納州)擔任眾院委員會職務，這兩人2021年在民主黨 掌握眾院時遭踢出委員會；另外，眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)17日表示，爆出造假醜聞的桑托斯(George Santos，紐約州)也會獲派委員會職務。

「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)報導，格林擔任眾院國安委員會委員，推動共和黨聚焦邊境安全與調查國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)的任務，德州共和黨眾議員法隆(Pat Fallon)上周提案彈劾梅奧卡斯。

戈薩則肩負眾院自然資源委員職務，那是他遭撤換前的職位。

2021年2月，民主黨掌握眾院，格林在社群媒體上散布種族歧視陰謀論，民主黨眾議員投票將她逐出委員會；同年11月，戈薩也面因為張貼影射他殺害民主黨眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約)並攻擊拜登總統的動畫，而遭譴責並踢出委員會。

麥卡錫當選議長後，比照民主黨的作為，火速革除委員會的民主黨議員職務，並讓共和黨議員重回委員會。

國會山莊報(The Hill)報導，桑托斯爆出學歷、履歷、家庭背景都是造假的醜聞，麥卡錫上周表示，桑托斯不該出任眾院高層委員會，包括撥款委員會、歲出入委員會、金融委員會，以及能源和商業委員會，但不包括其他委員會。

麥卡錫17日表示，桑托斯將被委派委員會職務。

桑托斯的造假醜聞曝光後，他坦言部分疏失但拒絕民主黨與部分共和黨議員要他下台的呼聲。

麥卡錫沒有要桑托斯下台，稱紐約眾院第三選區的選民希望他在華府服務。

麥卡錫說，「我試著依據憲法行事，選民投給他，若有問題可交由官箴委員會調查，讓我們盡釋前嫌，他會為民服務。」