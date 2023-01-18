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國債明日觸頂 調高舉債上限? 麥卡錫、拜登過招

記者顏伶如／綜合報導
由共和黨主導的眾院對聯邦總預算優先順序與白宮暫時無法協調，產生債務違約，聯邦政府面臨可能再次暫時關門的危機。(美聯社)
由共和黨主導的眾院對聯邦總預算優先順序與白宮暫時無法協調，產生債務違約，聯邦政府面臨可能再次暫時關門的危機。(美聯社)

31.4兆國債 GDP的120%

舉債上限是否提高，共和黨與民主黨面臨攤牌時刻。美國國債1月19日將達到法定債務上限，兩黨國會議員現正針對政府支出展開緊鑼密鼓協商，國會將決定是否同意31.4兆國債上限進一步調高。31.4兆的金額約為美國國內生產毛額(GDP)的120%。

共和黨重返眾院多數黨之後，國債上限問題將是新任眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)與拜登總統的重大立法首度過招。

麥卡錫17日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說：「這是我們改變行為的時刻。」

財部非常手段 頂多撐到6月

財政部長葉倫(Janet Yellen)提出警告，美國將於1月19日達到法定債務上限，屆時如果國會未採取行動，她將無法繼續舉債。她表示，財政部將祭出「非常手段」(extraordinary measures)確保政府得以繼續運作，但如此權宜之計最多只能撐到今年6月。

財政部長葉倫表示美國的法定債務上限19日觸頂，財政部將先採非常現金管理措施，但盼...
財政部長葉倫表示美國的法定債務上限19日觸頂，財政部將先採非常現金管理措施，但盼國會採取必要行動。(美聯社)

一旦經費用罄，美國將陷入無法履行債務的違約危機，除非國會與白宮同意調高政府的舉債上限。

共和黨交換條件：刪減支出

麥卡錫先前表示，共和黨眾院同僚同意調高舉債上限的唯一情況，就是以刪減政府支出做為交換條件。麥卡錫爭取出任眾院議長的過程中，對共和黨內極右派做出讓步，如今只須一名眾議員提案，就能啟動要求罷免議長的議事程序。這項改變讓有著時間壓力的國債上限協商，變得更加棘手。

白宮：調高舉債不應有但書

如果美國發生違約，美國經濟幾乎將立即跌落衰退，時間點則是全球經濟仍然動盪之際，通貨膨脹居高不下。

國家廣播公司(NBC)分析，共和黨極右派眾議員雖強調不希望美國走上違約，但同意調高國債上限的條件，卻可能難以讓拜登及民主黨居多數的參院接受；白宮方面的態度是，國會應該在沒有附加但書的前提下，同意調高舉債上限。

因為聯邦預算未過，華府國家動物圓曾在2019年1月被迫暫時關門，貼出謝絕遊客的公...
因為聯邦預算未過，華府國家動物圓曾在2019年1月被迫暫時關門，貼出謝絕遊客的公告。(路透)

兩黨分歧 人民將承擔嚴重後果

報導指出，兩黨看法嚴重分歧，後果卻可能極為慘重，下場恐將包括股市暴跌、經濟衰退、消費者承受利息升高的負擔、美元變得疲弱、美國信用遭到降級、美國政府無法履行國防經費及發放社安金等義務。

法定債務上限的規定源於1917年，政府達到舉債上限且預算用完之後，國會必須同意提高國債上限，讓聯邦政府能夠繼續舉債以履行義務。共和黨曾多次反對調高舉債上限，但最後總是在期限之前解決問題。

共和黨 國債 眾院

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