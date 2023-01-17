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美國海軍戰爭學院專家警告 中方戰艦數超越美國令人憂心

編譯張佑生／即時報導
美國核子動力航空母艦「華盛頓」號。（美聯社）
美國核子動力航空母艦「華盛頓」號。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）17日報導，人民解放軍的海軍船艦數量大約在2020年超越美軍，現在約有340艘，未來兩年後可望增加到400艘；美軍目前擁有300艘船艦，預計2045年時擁有350艘有人駕駛的船艦，數量上依舊落後解放軍。

美國軍方高層認為科技才是海戰勝負關鍵：「新時代的海戰涉及科技、概念、盟邦、作戰系統的整合，對勝負的決定性遠大於船艦數量」。

美國海軍戰爭學院「未來戰爭研究」講座教授坦格雷迪不以為然。他在美國海軍研究協會「會刊」1月號發表的研究說，如果以史為鑒，那中方的數量優勢將讓美方在任何對戰都落敗。

美國海軍退役上校坦格雷迪說，他從西元前500年的波希戰爭到冷戰時期，共檢視28場海戰，發現只有三次是靠較優越的技術擊敗為數較龐大的艦隊，各出現在第11、16和19世紀。另外25場勝利憑藉的都是數量優勢，或者勢均力敵時，高人一等的戰略及領導。

以第二次世界大戰的太平洋戰場為例，最初日本皇軍技術優於美軍，但美國靠整體工業的實力，加上美軍艦隊，尤其是後勤和兩棲艦的規模，最後還是戰勝了日軍。

英國倫敦國王學院東亞戰爭戰略研究教授帕特拉諾盛讚坦格雷迪的研究，認為其研究反駁了量大在海戰中無關緊要的愚蠢假設。

帕特拉諾強調兩點：比較大的船艦規模代表有更多指揮官，會出現良性競爭。其次，較大的工業基地可以在船艦毀損後建造新的船艦：「消耗是海戰的日常，替補的能力非常重要」。

坦格雷迪指出，太平洋戰爭開戰初期，美國與日本各有八艘航空母艦：「隨著戰事延長，日本造了18艘航艦，美國造了144艘。除非美國不參戰，否則日本根本沒機會」。

1940年代，美國是全球造船的霸主，現在是中國。

坦格雷迪警告，如果美國海軍在船艦及飛彈數量都不及解放軍，他不曉得有何優勢可言：「美國的領導人必須捫心自問，不靠數量，他們願意押寶在科技優勢上到何種程度。我不是說數量較少但技術較優的艦隊絕對不是大型艦隊的對手；我只是說，這樣的例外在過去1200年來來只出現過三次。」

日本 解放軍 英國

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