美國海軍戰爭學院專家警告 中方戰艦數超越美國令人憂心

美國核子動力航空母艦「華盛頓」號。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）17日報導，人民解放軍 的海軍船艦數量大約在2020年超越美軍，現在約有340艘，未來兩年後可望增加到400艘；美軍目前擁有300艘船艦，預計2045年時擁有350艘有人駕駛的船艦，數量上依舊落後解放軍。

美國軍方高層認為科技才是海戰勝負關鍵：「新時代的海戰涉及科技、概念、盟邦、作戰系統的整合，對勝負的決定性遠大於船艦數量」。

美國海軍戰爭學院「未來戰爭研究」講座教授坦格雷迪不以為然。他在美國海軍研究協會「會刊」1月號發表的研究說，如果以史為鑒，那中方的數量優勢將讓美方在任何對戰都落敗。

美國海軍退役上校坦格雷迪說，他從西元前500年的波希戰爭到冷戰時期，共檢視28場海戰，發現只有三次是靠較優越的技術擊敗為數較龐大的艦隊，各出現在第11、16和19世紀。另外25場勝利憑藉的都是數量優勢，或者勢均力敵時，高人一等的戰略及領導。

以第二次世界大戰的太平洋戰場為例，最初日本 皇軍技術優於美軍，但美國靠整體工業的實力，加上美軍艦隊，尤其是後勤和兩棲艦的規模，最後還是戰勝了日軍。

英國 倫敦國王學院東亞戰爭戰略研究教授帕特拉諾盛讚坦格雷迪的研究，認為其研究反駁了量大在海戰中無關緊要的愚蠢假設。

帕特拉諾強調兩點：比較大的船艦規模代表有更多指揮官，會出現良性競爭。其次，較大的工業基地可以在船艦毀損後建造新的船艦：「消耗是海戰的日常，替補的能力非常重要」。

坦格雷迪指出，太平洋戰爭開戰初期，美國與日本各有八艘航空母艦：「隨著戰事延長，日本造了18艘航艦，美國造了144艘。除非美國不參戰，否則日本根本沒機會」。

1940年代，美國是全球造船的霸主，現在是中國。

坦格雷迪警告，如果美國海軍在船艦及飛彈數量都不及解放軍，他不曉得有何優勢可言：「美國的領導人必須捫心自問，不靠數量，他們願意押寶在科技優勢上到何種程度。我不是說數量較少但技術較優的艦隊絕對不是大型艦隊的對手；我只是說，這樣的例外在過去1200年來來只出現過三次。」