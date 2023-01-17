中國副外長謝鋒：中美須堅守和平共處底線

中國副外長謝鋒強調，和平共處是中美必須堅守的底線。圖為去年美國總統拜登（右）在印尼會見中國國家主席習近平。（路透）

曾被外媒點名可能接替秦剛出任中國駐美大使的中國副外長謝鋒，15日出席一場論壇時強調，「和平共處是中美必須堅守的底線」；並稱中美一旦衝突對抗，無論是冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害中美兩國和各國利益，「把中國定義為最重大地緣政治威脅，通過印太戰略等地緣政治來圍堵中國，注定是徒勞」。

去年底，美國總統拜登 與中國國家主席習近平 在印尼舉行「拜習會 」，美中關係一度和緩，不過，隨著美台軍售持續、解放軍台海周邊軍演等動作頻頻，美中對立局面並未改變。中國外交部專責對美事務的副外長謝鋒就美中關係發表談話，受到關注。

綜合央視等報導，謝鋒昨在北京舉行的「二○二三宏觀形勢年度論壇暨第四屆中國智庫國際影響力論壇」上發表演講表示，相互尊重是中美交往互動的前提；中美應承認彼此社會制度和發展道路的不同，尊重不同，而不是試圖去改變甚至顛覆對方的制度。

他強調，「和平共處是中美必須堅守的底線」；把中國定義為最重大地緣政治威脅，搞針對中國的小圈子，效仿當年遏制前蘇聯那一套來打壓中國，通過印太戰略等地緣政治來圍堵中國，注定是徒勞。

謝鋒並稱，合作共贏是中美應爭取的目標。兩國作為最大的發展中國家和最大的發達國家，在雙多邊領域存在廣泛共同利益，可以合作、應該合作的事情很多。而合作要照顧彼此關切，有取有予；要互利互惠，對等平衡。

他提及「拜習會」，稱拜登多次向習近平重申，美方不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，不支持「兩個中國」或「一中一台」，不尋求把「台灣問題」作為工具遏制中國，無意與中國發生衝突，無意尋求與中國脫鉤，無意阻撓中國經濟發展，無意阻止中國科技進步，無意圍堵中國。他並稱，中方重視這些表態，要求美方付諸行動、落到實處。

針對部分國家近期對中國旅客加強防疫措施，謝鋒回批，中國在疫情嚴重時加強管控，一些國家要求中國開放；中國開放人員往來後，他們反而對中國「無理設限」。他並稱，對那些不顧科學事實，大搞政治操弄，對中方採取「歧視性措施」的國家，中國開展對等反制理所當然。