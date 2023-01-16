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物價飆只是「暫時」？ 通膨出現減緩 物價已難回到疫前

編譯俞仲慈／綜合15日電
雞蛋價格上漲推高整體雜貨價格，12月上漲0.2%，同比上漲11.8%。(美聯社)
雞蛋價格上漲推高整體雜貨價格，12月上漲0.2%，同比上漲11.8%。(美聯社)

據最新公布12月消費者物價指數，顯示通膨已有減緩跡象，似乎驗證聯準會(Federal Reserve)官員先前的預測，也就是2021年到2022年上半年物價飆漲是一種「暫時性」(transitory)現象；不過經過這一波漲幅，物價恐怕再也無法回到疫情前水準，而且種種數據顯示，即使部分物價回穩，但從供需總合和預期心理來看，對抗通膨的戰爭尚未結束。

每加侖油價 5元降至3.27元

全國整體通膨率去年6月達到41年的最高點9.1%，部分原因是能源價格自去年2月俄烏戰爭爆發以來一路飆升，並隨著2020年全球疫情逐步解封而水漲船高。根據AAA信評顯示，去年6月汽油平均價格為每加侖5元，如今降至3.27元，是目前通膨率得以下滑6.5%的重要關鍵。

由於疫情期間消費者居家大肆採購，零售商品供應短缺，帶動物價上揚，尤其是汽車類耐久性商品價格更是一路狂飆，但隨著疫情減緩以及商品短缺有所改善，商品價格逐漸回穩。

由於能源、汽車和住房的共同點即需求集中、供應有限，消費過熱現象無法持久，但顯而易見的是物價已經不會回復疫情前水準。

因為高通膨高利率，貸房困難，租房市場走俏，租金上漲，無房族吃不消。圖為位在費城郊...
因為高通膨高利率，貸房困難，租房市場走俏，租金上漲，無房族吃不消。圖為位在費城郊區的一棟三房出租的招牌。(美聯社)

人力短缺壓力 可能正消退

一旦商品的暫時性影響因素消失，剩下即潛在的通膨因素，薪資為其中一項指標。

2022年之前的失業率是半世紀以來最低點3.5%，遠低於聯準會長期預估4%，去年11月每一位失業者可應對1.7個職缺，而在疫情前則是對應1.2個職缺。

因此自2021年底到2022年上半年，企業主為了補足人力，不惜祭出簽約金或一次性加薪方式吸引並留住員工，說明近幾個月來薪資增長快速的原因。

不過人力短缺的壓力可能正在消退，根據Indeed Hiring Lab研究主管邦克(Nick Bunker)表示2019年求職網站只有不到2%職位提供「簽約金」，到去年8月此一比例攀升至5.6%，隨後又下降至5.1%，而且低收入職業此一比例下降更明顯，從一年前4.4%降至2022年底2.9%。

近來通膨有降溫跡象。上月車子價格同樣下跌，二手車月降2.5%，年降8.8%，新車...
近來通膨有降溫跡象。上月車子價格同樣下跌，二手車月降2.5%，年降8.8%，新車價格較更前一個月便宜。圖為在匹茲堡市的一家舊車行。(美聯社)

風險仍在 不貿然中斷升息

儘管薪資和物價大幅增長屬於暫時性現象，但供需總合與預期心理仍是潛在影響通膨的關鍵因素，根據密西根大學(University of Michigan)統計資料顯示，目前失業率為3.5%，消費者預估今年度通膨率為4.6%，在經濟衰退的風險未能排除情況下，聯準會不能貿然中斷升息政策。

疫情 聯準會 汽車

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