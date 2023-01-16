我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

WSJ：學者估今年爆發溫和衰退可能性61% 無法軟著陸

編譯孫梁／綜合15日電
儘管通膨上月有所緩解，但美國經濟今年仍可能出現衰退。（美聯社）
儘管通膨上月有所緩解，但美國經濟今年仍可能出現衰退。（美聯社）

儘管通膨上月有所緩解，但美國經濟今年仍可能出現衰退，華爾街日報採訪的企業和學術界經濟學者預計，未來12個月爆發衰退的可能性為61%，與去年10月調查時的63%沒有實質變化。

經濟學家認為，聯準會升高利率推動了經濟步入衰退，聯準會升息的宗旨是通過降低通膨以實現軟著陸，但四分之三的經濟學者表示，今年無法實現軟著陸。

通膨率從去年6月的9.1%降至12月的6.5%，經濟學者預計今後將進一步降低，今年底降至3.1%，2024年底降至2.4%。

德意志銀行兩位經濟學者萊恩(Brett Ryan)和魯澤提(Matthew Luzzetti)表示：「儘管降低通膨取得某些進展，但在與勞動力市場緊張有關的核心服務上，聯準會仍有很長的路要走。為了恢復勞動力市場和物價穩定的重新平衡，聯準會將繼續實行緊縮政策，因此將造成失業率劇增和經濟衰退。」

管理諮詢公司EY-Parthenon首席經濟學者達柯(Greg Daco)說：「雖然服務業仍充滿活力，但房貸利率升高導致房地產業不振和製造業活動停滯，表明經濟很可能出現廣泛下行。持續的通膨、收緊的金融業和全球增長疲軟，將使美國2023年上半年出現溫和衰退。」

經濟周期研究所的經濟學者艾楚森(Lakshman Achuthan)和巴納吉(Anirvan Banerji)認為，美國將面臨與2008年類似的衰退，他們表示，拜登政府為遏止衰退所做的努力太遲了，雖然GDP去年第四季有所增長和就業增加，但很快將出現逆向變化，「聯準會加息時，經濟就開始放緩，增大了衰退的可能性」。

摩根大通公司的研究人員說，三分之二的美國中小企業不看好今年的經濟，認為將步入衰退。

儘管經濟學者預計衰退無可避免，但認為衰退將是程度較輕和時間較短，預計今年第一季增長0.1%，第二季收縮0.4%，第三季沒有變化，第四季增長0.6%。經濟學者去年10月預計今年的GDP增長0.4%。

聯準會 利率 拜登

上一則

降價有感 雞肉、牛奶、蔬果小跌 汽油降9.4%

下一則

波士頓金恩夫婦新雕像「不完整」角度 意外惹議

延伸閱讀

密件門延燒／拜登連任夢碎？重演柯林頓「電郵門」風暴

密件門延燒／拜登連任夢碎？重演柯林頓「電郵門」風暴
密件門延燒／拜登該怪幕僚？當年急清副總統辦公室

密件門延燒／拜登該怪幕僚？當年急清副總統辦公室
亞當斯考察美墨邊境 挨批「形式主義」

亞當斯考察美墨邊境 挨批「形式主義」
重演喜萊莉電郵門 拜登密件門連任恐夢碎

重演喜萊莉電郵門 拜登密件門連任恐夢碎

熱門新聞

美國仍有40%的家庭使用瓦斯爐，但醫學研究指室內使用瓦斯會造成兒童氣喘，排碳也有害氣候，聯邦政府開始研究禁用瓦斯爐。（美聯社）

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

2023-01-10 10:50
中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」。通知指出，目前，2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。圖為北京首都機場。(美聯社)

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

2023-01-10 16:27
印第安納大學一名華裔女學生在巴士上遭一名白人婦女連捅多刀，疑為仇恨犯罪。圖為印第安納大學校園。(美聯社)

白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」

2023-01-14 20:39
新澤西州和俄亥俄州9日宣布將加入其他州的行列，禁止在政府擁有和管理的設備上使用和安裝TikTok。（路透）

數位芬太尼 讓美國人上癮…全美16州「禁用TikTok」

2023-01-09 20:34
2023年全美百大最佳工作排行榜出爐，軟體開發人員獲選榜首。圖為求職活動。(路透)

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

2023-01-15 06:03
去年11月習近平首次疫情期間出訪參加APEC及G20峰會時，中國境內的疫情感染已經擴大，但習近平仍不為所動。圖為未戴口罩的習近平出席曼谷的APEC峰會。(美聯社)

WSJ：習近平為何突放棄清零政策？20大是關鍵

2023-01-09 09:12

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首