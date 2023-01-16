WSJ：學者估今年爆發溫和衰退可能性61% 無法軟著陸

儘管通膨上月有所緩解，但美國經濟今年仍可能出現衰退。（美聯社）

儘管通膨上月有所緩解，但美國經濟今年仍可能出現衰退，華爾街日報採訪的企業和學術界經濟學者預計，未來12個月爆發衰退的可能性為61%，與去年10月調查時的63%沒有實質變化。

經濟學家認為，聯準會 升高利率 推動了經濟步入衰退，聯準會升息的宗旨是通過降低通膨以實現軟著陸，但四分之三的經濟學者表示，今年無法實現軟著陸。

通膨率從去年6月的9.1%降至12月的6.5%，經濟學者預計今後將進一步降低，今年底降至3.1%，2024年底降至2.4%。

德意志銀行兩位經濟學者萊恩(Brett Ryan)和魯澤提(Matthew Luzzetti)表示：「儘管降低通膨取得某些進展，但在與勞動力市場緊張有關的核心服務上，聯準會仍有很長的路要走。為了恢復勞動力市場和物價穩定的重新平衡，聯準會將繼續實行緊縮政策，因此將造成失業率劇增和經濟衰退。」

管理諮詢公司EY-Parthenon首席經濟學者達柯(Greg Daco)說：「雖然服務業仍充滿活力，但房貸利率升高導致房地產業不振和製造業活動停滯，表明經濟很可能出現廣泛下行。持續的通膨、收緊的金融業和全球增長疲軟，將使美國2023年上半年出現溫和衰退。」

經濟周期研究所的經濟學者艾楚森(Lakshman Achuthan)和巴納吉(Anirvan Banerji)認為，美國將面臨與2008年類似的衰退，他們表示，拜登 政府為遏止衰退所做的努力太遲了，雖然GDP去年第四季有所增長和就業增加，但很快將出現逆向變化，「聯準會加息時，經濟就開始放緩，增大了衰退的可能性」。

摩根大通公司的研究人員說，三分之二的美國中小企業不看好今年的經濟，認為將步入衰退。

儘管經濟學者預計衰退無可避免，但認為衰退將是程度較輕和時間較短，預計今年第一季增長0.1%，第二季收縮0.4%，第三季沒有變化，第四季增長0.6%。經濟學者去年10月預計今年的GDP增長0.4%。