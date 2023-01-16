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12月消費者信心指數64.6 達去年4月來最高讀數

編譯徐薏茹／綜合15日電

通膨率持續緩慢而穩定地下降，消費者信心正從去年的低谷回升。根據13日發布的數據，密西根大學(University of Michigan)1月初步調查的消費者信心指數(consumer sentiment)攀升至64.6，超越市場預測的60.5，這是自2022年4月以來的最高讀數，與12月的59.7相比增長了8.2%，但仍比一年前低3.9%。

根據金融數據公司路孚特(Refinitiv)的估算共識，經濟學者預期的消費者信心指數只有60.5。

消費者信心樂觀的部分最大提振因素來自消費者對當前經濟的感受，密西根大學的當前經濟狀況指數(Current Economic Conditions)從12月底上升15.5%至68.6；消費者期望指數從59.9上升至62，當前狀況及期望指數均升高至4月以來的最大值。

密西根大學消費者調查(Surveys of Consumers)主任徐薈安(Joanne Hsu)13日接受彭博電視(Bloomberg TV)採訪表示，油價降低、通膨減緩，以及強勁的就業市場幫助提振士氣，「消費者預期他們的收入會處在高點。」預計今年就業市場會減弱。

密西根大學的消費者調查也顯示，消費者今年的通膨預期(Inflation Expectations)和五年期通膨預期(5 Year Inflation Expectations)分別為4%和3%。今年的通膨預期讀數是自2021年4月以來的最低點。

通膨預期指數是聯準會(Federal Reserve)重要的數據點，若消費者認為物價維持高位，可能影響增加的薪資需求，導致企業提高價格。

徐薈安表示，聯準會特別關注長期通膨預期，密西根大學數據顯示，過去18個月中有17個月保持在2.9-3.1%的微小範圍內。她指出：「我的確認為消費者仍在等待持續的通膨改善，而中國和烏克蘭等全球性的不確定因素沒有惡化。」

指數 就業 聯準會

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