逆勢重啟 中國經濟快速復甦 有利全球通膨降溫

工作人員10日在北京經開區的日資SMC氣動元件製造廠，整理物品。最新數據指中國2022年出口強旺。(美聯社)

中國奮力掙脫新冠疫情 ，可望鋪好舞台供消費者及企業活動復甦，全球經濟因此或能避免陷入衰退；華爾街分析機構均已上調對中國成長的預測，跡象顯示疫情登頂快於預期；中國重啟的步伐快慢，將形塑全球成長及通膨的前景；相形之下，美、日、歐洲經濟體在最新的預測數據中，表現可能低於預期。

中國美企股價 可望受惠

華盛頓郵報15日報導，美國服務中國市場的各公司股價，例如永利度假村(Wynn Resorts)的股價，可望受惠於中國經濟平順反彈，吸引中國遊客的美國景點也一樣。

自去年12月上旬，北京當局揚棄狂熱的新冠封控政策以來，病毒已致千百萬人生病，壓垮大小醫院；官員近日表示，在人口多於德國的河南省，染疫率將近十分之九。

中國安徽阜陽市3日一間醫院急診病房內，一位染疫婦女接受輸氧輸液照顧。由於新冠傳染力強，大部分中國醫療系統不堪負荷。(美聯社)

春節返鄉考驗疫情關鍵

華郵認為關鍵考驗在1月，沿海工廠的工人返回內地鄉村過春節，可能在衛生體系較不完善的地區引發第二波感染。

關在家攢錢終於可以花

雖說有這些危險，但跡象顯示中國經濟振奮起來；大城市地鐵載客量快速恢復正常；過去一年被關在家的消費者積攢存款，有錢可花；各級政府出枱多項政策，支持經濟復甦。

國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)指出，中國由近三年自我隔離而復元的能耐，很可能是2023年全球成長的單一最重大因素，十分重要。

全球其他主要經濟引擎遠未能高速運轉。據世界銀行最新預測，美國經濟雖然到2022年底都表現強勁，但今年因升息發威，將步履蹣跚；歐洲已陷入衰退，日本據估只能擠出1%的成長。

高盛估中國今年成長5.2%

世銀預估中國今年能成長4.4%，其他私人機構估計更高；高盛(Goldman Sachs)本周致投資人備忘錄預測中國會成長5.2%。

只是中國還要花時間才能重建疫情前的固定流程，包括政府為防疫而斬斷的與外界連結；專家認為，接下來幾個月，中國復甦可能斷斷續續，經濟在春季才能復元更廣泛。

全球經濟相形蒼白難看

世銀及IMF預測，就算中國重啟平順，今年全球經濟成長也將蒼白難看；倫敦牛津經濟學研究所(Oxford Economics)學者梅伊(Ben May)指出，中國固然提供很大推力，但不能指望中國像吃了大力丸，拯救全世界。

中國財經政策官員正在竭盡全力；中國的國內通膨率低，人民銀行與世上其他央行不同，去年降息，今年可能再降；政府已恢復向某些大型房地產商的貸款，目前不再想裁減房地產業的總體負債。

中國經濟蘇醒的跡象已經很明顯；過去近三年大致被關在家做嚴苛檢疫，中國旅客現已大肆上路旅遊。