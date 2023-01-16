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通膨趨緩 美國每戶家庭12月支出增371元

編譯俞仲慈／綜合報導

根據穆迪分析(Moody"s Analytics)最新公布的數據顯示，儘管近幾個月來通膨指數已經有所緩解，但去年12月一般家庭支出仍比前一年增加371元，每戶家庭無論住房、三餐到水電費，每個月都得努力節衣縮食，不過也有好消息，就是通膨對生活造成的衝擊已逐漸緩和，上班族薪資收入開始追上通膨腳步。

去年6月每戶支出多502元

穆迪分析12日公布的數據顯示，在去年6月的通膨高峰期，一般家庭每戶每月支出比前一年同期增加502元，相當驚人。

半年後，也就是去年12月份一般家庭每戶支出比前一年增加371元，通膨指數已經明顯下滑。其中每月住房支出增加82.60元，三餐飲食支出則增加72.01元。

蛋價驚人 一年漲60%

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)12日表示，國人在飲食雜支項目的支出比一年前增加11.8%，其中雞蛋價格在過去一年裡飆漲近60%，是自1973年以來最大漲幅，主因是禽流感疫情造成雞蛋供應吃緊。

穆迪分析公布的報告也顯示每戶家庭每月有更多項目的支出上漲，包括水電費(上漲47.33元)、醫療(上漲17.97元)、娛樂(上漲15.27元)和酒精飲料(上漲2.67元)，唯一例外就是汽油，與前一年相比，一般家庭每戶每月可以省下1.55元的油錢。

薪資漲幅 已超過通膨

不過近幾個月來，整體環境的改變，通膨上漲速度明顯趨緩，減輕通脹帶來的生活負擔，同時薪資增長速度也已經高於通膨。12月份消費者物價指數比去年同期上漲6.5%，是2021年10月以來最小漲幅。

經濟學者柯利爾(Matt Colyar)在穆迪分析的一份報告中表示，「在去年下半年數月間，全國經濟對抗高通膨已取得具體意義的進展。」

指數 雞蛋 疫情

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