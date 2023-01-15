中國首度揭露疫情數據 36天近6萬人死亡

中國在國際壓力下於14日宣布自去年12月上旬中國放開疫情管控以來，因染疫死亡的人數將近6萬人，但仍有一些監測機構認為嚴重低估。圖為北京市民1月4日捧著親人的骨灰走出火葬場。(歐新社)

官方斷言疫情 高峰已過

北京 當局14日宣布，自去年12月上旬中國放開疫情管控以來，因染疫死亡的人數將近6萬人。中國防疫 官員並斷言，中國全國疫情峰值已過，目前感染人數已呈現大幅度回落。

WHO屢指中國數據失真

在過去一個月裡中國全面鬆綁防疫，疫情如海嘯式爆發，但對於究竟有多少人死於新冠感染，北京當局一直諱莫如深。在世界衛生組織(WHO)數度直指中方疫情數據失真、低報死亡人數後，中國終於在14日公布運用新平台統計出的染疫死亡數據。

中國國家衛健委醫政司司長焦雅輝在14日舉行的國務院聯防聯控機制記者會上說，中國醫療機構在去年12月8日至今年1月12日累計發生染疫相關死亡病例5萬9938例。其中病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡病例5503例，基礎疾病合併染疫死亡病例5萬4435例。

死亡病例平均80.3歲

焦雅輝說，死亡病例平均年齡80.3歲，65歲及以上約占90.1%，其中80歲及以上約占56.5%，死亡病例中90%以上有基礎疾病。

中國發布防疫「新十條」後，官方14日首度通報一個多月來新冠染疫者近6萬例在院病亡。圖為1月5日在上海一殯儀館外聚集處理親友後事的民眾。(路透)

去年12月高峰286萬人次感染

焦雅輝還表示，全國發熱門診的診療量在去年12月23日達到高峰，為286萬7000人次，之後在持續下降，到1月12日回落到47萬7000人次，較峰值時數量減少83.3%。

對於為何拖到現在才有數據發布的問題，焦雅輝稱，「醫療機構死亡病例資訊報告平台」於去年12月31日投入使用，另外官方要求醫療機構將去年12月8日至12月29日期間新冠相關死亡病例匯總和上報。由於資料信息量比較大，為了更加科學、客觀、實事求是地反映新冠感染導致的死亡情況，「因此耗時比較長」。

中國國務院在去年12月7日公布防疫政策「新十條」，被普遍認為是 「動態清零」政策結束和與病毒共存階段的開始的標誌性事件。

火化費用飆到數十萬

但突如其來的放開導致中國城鄉疫情大爆發，醫院病人人滿為患，不堪重負，市場上的退燒藥、感冒藥等相關藥物被搶購一空。火葬場和殯儀館屍體堆積如山，火化費用從平時的數千元人民幣大幅飆升，有些地方甚至達數十萬元。

中國防疫官員14日說，中國疫情峰值已過，目前感染人數已呈現大幅度回落。圖為北京民眾1月8日戴著口罩在街頭買早點。(歐新社)

死亡數被認嚴重低估

中國國家衛健委14日通報的死亡數據雖然比去年12月9日官方的最後一次通報可信度有所提高，但仍被許多監測機構認為嚴重低估。焦雅輝也承認，中國官方認定的死亡人數較低，主要是對死亡病例判定的標準比較嚴格。

英估4月底將有170萬人死亡

英國健康數據分析公司Airfinity預計，中國全境至4月底累計染疫死亡病例將達到170萬人。曾擔任中國疾控中心首席科學家的曾光12日說，首都北京的疫情最高峰已經過去，但重症高峰還沒有，有的地方流行高峰才開始，但農村還沒有開始。北京大學發展研究院近日的報告說，從新十條公布後到1月11日，中國感染率已近64%，感染人數約9億人。