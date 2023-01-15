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密件門延燒／同遭特檢官調查 川普罵惡棍 拜登允合作

編譯潘勛／綜合14日電
川普、拜登。（美聯社）
川普、拜登。（美聯社）

因為自揭私人辦公室、寓所接連發現擔任副總統時代的機密文件，有線電視新聞網(CNN)14日認為，拜登總統目前耳畔一定浮響一個所有總統最不愛聽到的詞：「特別檢察官」。

特別檢察官通常由司法部長任命，特別端詳涉及總統、政府的事件，而無利益衝突。

CNN指出，人們或許忘了特別檢察官的姓名，但都熟悉他們辦的差事，例如水門案、伊朗門、白水案、川普通俄案等。

對於特別檢察官史密斯(圖)受命調查前總統川普欲推翻2020年總統選舉結果及去年夏...
對於特別檢察官史密斯(圖)受命調查前總統川普欲推翻2020年總統選舉結果及去年夏天聯邦在他的住所海湖山莊搜到機密文件，川普怒指史密斯是「討厭川普的惡棍」。(美聯社)

目前有兩位特別檢察官。一位是史密斯(Jack Smith)，職司調查前總統川普的兩起案件，由他想推翻2020年總統選舉結果，到他對機密文件的處理、阻撓調查，以至於去年夏天聯邦調查局搜索他的住所海湖山莊。

另一位便是本周才任命的許景(Robert Kyoung Hur)，他銜命調查拜登卸任副總統後，設在華府的辦公室裡找到機密文件，還有他德拉瓦州威明頓市自宅車庫也有發現。

對於特別檢察官許景(圖)銜命調查拜登卸任副總統後，設在華府的辦公室和德拉瓦州威明...
對於特別檢察官許景(圖)銜命調查拜登卸任副總統後，設在華府的辦公室和德拉瓦州威明頓市自宅車庫發現的機密文件，拜登表示願積極配合。(美聯社)

川普及拜登團隊都否認有不法行為。

可想而知兩位特別檢察官受到調查對象的「待遇」極不相同。拜登及白宮已保證，會與許景合作；川普則不把史密斯放在眼裡。

川普12日在自己社媒平台發文，劈頭就寫道：「那個派來『處理川普案』的特別檢察官，叫史密斯吧？根本是討厭川普的惡棍，他老婆公開、連續仇恨川普，而她的朋友及其他家屬更為惡劣。」

特別檢察官就權力而言，擁有一些重大的處分權；1978年到1999年，政府法律為昭倫理道德，司法部長得要求三名法官合組的小組任命特別檢察官，擁有近乎全權，得起訴罪名。

來到最近，特別檢察官由司法部長任命，有些自主權，但終究要向司法部長負責。這種指揮鏈，在川普的司法部長巴維理(William Barr)慢吞吞才公布特別檢察官偵辦川普通俄門的報告，看得尤為明顯。

故此，史密斯及許景的調查所得，最後要看司法部長加蘭德(Merrick Garland)怎麼判定。白宮雖說願與許景配合，但拜登的案子是誠信出紕漏，例如11月在拜登辦公室、12月在拜登家找到機密文件，但政府本月公布所知所見時，沒提總統家也捅婁子。CNN表示，這樣不僅讓拜登看來有所隱瞞，還被抓到才披露一點，肯定會演變成華府醜聞。

川普 檢察官 拜登

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