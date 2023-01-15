密件門延燒／拜登德拉瓦州私宅 又被翻出「6頁密件」

拜登總統宣布尋求連任前夕突遇「密件門」，民主黨內外焦急沮喪，希望拜登至少公開道歉，並延後宣布尋求連任。(Getty Images)

拜登 總統「密件門」持續發酵，發現藏有的機密文件愈益增多。白宮14日證實，拜登的律師團隊再在他於德拉瓦州威明頓的私人寓所內發現機密文件，數目比原先知道的多。

拜登私人律師索柏(Richard Sauber)14日發出聲明，稱在拜登的德拉瓦州(Delaware)威明頓(Wilmington)老家的私人圖書館內共發現六頁文件。白宮此前表示在那裡只找到一頁。

索柏解釋，拜登的私人律師本身沒有獲得安全許可，因此在11日發現第一頁機密文件後就沒有再繼續搜尋。他翌日(12日)在司法部 官員陪同下，再找出另外五頁標有機密字樣的文件，並已即時交給同行的司法部官員。

他未說這些文件是甚麼級別，在政府機密文件裡，分為機密、秘密和絕密。

白宮14日證實，拜登的律師團隊再在他位於德拉瓦州威明頓的私人寓所內發現多份機密文件。圖為拜登私人寓所外。(美聯社)

索柏表示，「現在已公開了有關經過識別文件的具體細節、它們是如何被識別以及它們是在哪裡找到的。（司法部早前)就此事任命了特別檢察官，這意味著我們會將具體問題提交給特別檢察官辦公室。 正如我在12日所說，白宮將與新任命的特別檢察官合作。」

然而他的聲明，沒有澄清為何白宮需時兩天才更新該批機密文件數量。而第一批發現的文件，更等待兩個多月後，在期中選舉後才公布。

索柏此前曾表示，白宮有信心在經過徹底調查後，證實這些文件都是疏忽地放錯在當地，拜登及其律師亦已即時採取行動糾正錯誤。

對於陸續發現更多機密文件，索伯14日重申，白宮將配合特別檢察官許景(Robert Kyoung Hur)的調查。

民主黨律師鮑爾(Bob Bauer)獲拜登委任為私人律師，負責處理特檢官機密文件審理事宜。他在14日表示，其法律團隊在適當的情況下，會在公開透明度的重要性與保護調查完整性之間作出平衡。

在13日的白宮記者會 上，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在被問及是否可以保證進一步搜索時，不會再發現拜登藏有更多機密文件時，她回答「是的，你應該假設它已經完成」。然而只隔一天，她的說法成了空話。

在機密信息處理不當的案件中，司法部定下很高的法律門檻才能提出刑事檢控，只有故意移除機密文件並以未經授權的方式儲存，才會視為犯罪。