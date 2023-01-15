密件門延燒／拜登該怪幕僚？當年急清副總統辦公室

拜登總統在德拉瓦州威明頓的住所再度找到他擔任副總統時的機密文件，令他陷入政治危機中。圖為他2021年12月在私宅辦公。(美聯社)

拜登 總統陸續被發現藏有副總統任內的國家機密文件，其個人物品箱內為何藏有這些文件？是誰包裝和移動了這些材料？ 現在成為特別檢察官的調查核心。

正在此時，有線電視新聞網(CNN)突然報導拜登當年在副總統的最後數天裡，助理們忙亂打包收拾的混亂情況，讓外界聯想是否將拜登的「文件門」歸咎於助理們？

報導引述熟悉整理過程的消息人士說，在最後的日子裡，助理們都要加速工作，在努力打包收拾的同時，也要確保拜登仍然擁有他所需要的東西。

當時在拜登副總統辦公室工作的助理，包括幕僚長里凱蒂(Steve Ricchetti)、通訊主管貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)等，他們現在在白宮 擔任高職。然而當時實際打包工作是由較低級別的工作人員完成，包括現在在五角大廈 工作的行政助理鍾凱西(Kathy Chung，音譯)。

知情人士說，拜登副總統任期最後幾天，人們忙著打包紀念品、照片和個人文件，但拜登的工作持續到最後一刻，直到離開白宮參加川普總統的就職典禮。

拜登最後幾天仍保持官方活動，這讓其辦公室收拾工作更加困難。特別與外國領袖會面時，他都需要簡報，其中包含重要的機密信息。

在副總統任期的最後五天，拜登在基輔會見了烏克蘭總統波洛申科(Petro Poroshenko)，在瑞士達沃斯世界經濟論壇會見了中國國家主席習近平等。

當他的團隊確保辦公室所有機密材料都妥善包裝並交給政府時，但最新機密文件仍源源不斷湧到。助理們工作到深夜才完成打包，以避免干擾拜登繼續使用辦公室。

拜登辦公室的打包與保存總統歐巴馬記錄的工作是分開的，拜登辦公室直接與國家檔案管理局打交道。雖然國家檔案管理局派員到白宮收集文件，但他們對副總統的文件顯然不那麼重視。

報導引述官員們表示，雖然機密文件對總統、副總統都具有相同保密級別，但總統辦公室以外的文件更容易混淆或遺忘。

究竟是否忙亂中有機密文件尚未交還，這也會是調查的內容。