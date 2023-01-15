密件門延燒／拜登該怪幕僚？當年急清副總統辦公室
拜登總統陸續被發現藏有副總統任內的國家機密文件，其個人物品箱內為何藏有這些文件？是誰包裝和移動了這些材料？ 現在成為特別檢察官的調查核心。
正在此時，有線電視新聞網(CNN)突然報導拜登當年在副總統的最後數天裡，助理們忙亂打包收拾的混亂情況，讓外界聯想是否將拜登的「文件門」歸咎於助理們？
報導引述熟悉整理過程的消息人士說，在最後的日子裡，助理們都要加速工作，在努力打包收拾的同時，也要確保拜登仍然擁有他所需要的東西。
當時在拜登副總統辦公室工作的助理，包括幕僚長里凱蒂(Steve Ricchetti)、通訊主管貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)等，他們現在在白宮擔任高職。然而當時實際打包工作是由較低級別的工作人員完成，包括現在在五角大廈工作的行政助理鍾凱西(Kathy Chung，音譯)。
知情人士說，拜登副總統任期最後幾天，人們忙著打包紀念品、照片和個人文件，但拜登的工作持續到最後一刻，直到離開白宮參加川普總統的就職典禮。
拜登最後幾天仍保持官方活動，這讓其辦公室收拾工作更加困難。特別與外國領袖會面時，他都需要簡報，其中包含重要的機密信息。
在副總統任期的最後五天，拜登在基輔會見了烏克蘭總統波洛申科(Petro Poroshenko)，在瑞士達沃斯世界經濟論壇會見了中國國家主席習近平等。
當他的團隊確保辦公室所有機密材料都妥善包裝並交給政府時，但最新機密文件仍源源不斷湧到。助理們工作到深夜才完成打包，以避免干擾拜登繼續使用辦公室。
拜登辦公室的打包與保存總統歐巴馬記錄的工作是分開的，拜登辦公室直接與國家檔案管理局打交道。雖然國家檔案管理局派員到白宮收集文件，但他們對副總統的文件顯然不那麼重視。
報導引述官員們表示，雖然機密文件對總統、副總統都具有相同保密級別，但總統辦公室以外的文件更容易混淆或遺忘。
究竟是否忙亂中有機密文件尚未交還，這也會是調查的內容。
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