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密件門延燒／民主黨要拜登道歉 延後宣布拚2024

編譯潘勛／綜合14日電
拜登總統(右)陷入「密件門」危機，民主黨盟友希望他提出周延解釋，以免影響連任。他15日將考察亞特蘭大。圖為他去年1月在參議員沃諾克陪同下在亞特蘭大出席教會活動。(美聯社)
拜登總統(右)陷入「密件門」危機，民主黨盟友希望他提出周延解釋，以免影響連任。他15日將考察亞特蘭大。圖為他去年1月在參議員沃諾克陪同下在亞特蘭大出席教會活動。(美聯社)

拜登卸任副總統後的私人辦公室、德拉瓦州老家相繼找到機密文件，不禁讓民主黨策士、國會議員甚至某些政府官員，對白宮處理時守口如瓶的做法，感到心急如焚或沮喪，呼籲白宮更加坦率來處理這件爭議，有些人已建議拜登等到事件降溫後再宣布尋求連任。

國家廣播公司新聞網(NBC News)14日報導，民主黨盟友們指出，拜登必須更周延解釋：為何、何以日期回溯到他副總統時代的機密文件，最後落在他家車庫及華府辦公室裡。

柯林頓時代白宮打點各項偵辦事宜的律師戴維斯(Lanny Davis)表示，拜登該說，「我搞混了，謹道歉」，以事後之明來看，拜登勇於挑起責任，表示處理不當，為時不算晚。

白宮表示，拜登的律師團去年11月2日清空華府拜登私人拜公室，在上鎖的櫃櫥裡找到「少許」機密文件，源自他擔任副總統時代，其中一件是「極機密」。律師們翌日便把文件交給國家檔案館，而檔案館接下來知會司法部，才導致特別檢察官調查是否有任何違法。

白宮9日才公開證實找到機密文件，而當時國家廣播公司新聞網已報導，司法審核進行之中。

拜登的法律顧問索柏(Richard Sauber)聲明中只提在辦公室找到機密文件，但國家廣播公司新聞網11日報導，拜登的助理們又找到另一批機密文件，這件事白宮起初沒承認；索柏才在12日新發聲明表示，德拉瓦州拜登家車庫及屋宅相鄰的房間也找到文檔。

匿名的政府官員表示，他認為此事是拜登疏忽大意，若要透明處理，必須就所知、何時得知坦承不諱；已知資訊一點點吐露，會讓人生疑。

一名民主黨國會議員表示，自己並未由白宮得知發生什麼事，不知如何對選區民眾解釋。

熟悉白宮思維方式人士指出，外人要對白宮可以、應該怎麼處理此事指指點點，很是容易，但出一張嘴的人或許過去、現在都不知道，此事居然變成特別檢察官調查或司法人員查核的對象。

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