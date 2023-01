傳拜登持有約20分政府密檔 史諾登稱這不是「真正的醜聞」

總統拜登 近日傳出在德拉瓦州 私宅與曾用過的華府辦公室發現政府機密文件,讓司法部 長加蘭德決定指派特別檢察官進行調查,13日有消息稱拜登持有的密檔數量大約是20分。知名監控吹哨者史諾登(Edward Snowden)則認為,這不算是「真正的醜聞」,反指控司法部在期中選舉時把消息壓下去。

CBS新聞報導,一位熟悉調查的聯邦執法部門官員表示,在賓州拜登中心(Penn Biden Center)發現及標註為機密的文件約有10分,其中包含了絕密(Top secret)資料。拜登位於德拉瓦州威明頓(Wilmington, Del.)住處則找到了不超過10分的機密文件,沒有一分是絕密。

這位消息人士說,在兩個地點之間,已知標記為機密的檔案總數為大約20分。

The real scandal isn't that Biden had classified documents coming out of his socks, because sadly they've all been doing it.



The scandal is that the DOJ found out about it a week prior to the midterm elections and chose to suppress the story, conferring a partisan advantage. https://t.co/Zgx5FEpPeH