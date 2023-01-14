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傳拜登持有約20分政府密檔 史諾登稱這不是「真正的醜聞」

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登，攝於13日。（路透）
美國總統拜登，攝於13日。（路透）

總統拜登近日傳出在德拉瓦州私宅與曾用過的華府辦公室發現政府機密文件，讓司法部長加蘭德決定指派特別檢察官進行調查，13日有消息稱拜登持有的密檔數量大約是20分。知名監控吹哨者史諾登（Edward Snowden）則認為，這不算是「真正的醜聞」，反指控司法部在期中選舉時把消息壓下去。

CBS新聞報導，一位熟悉調查的聯邦執法部門官員表示，在賓州拜登中心（Penn Biden Center）發現及標註為機密的文件約有10分，其中包含了絕密（Top secret）資料。拜登位於德拉瓦州威明頓（Wilmington, Del.）住處則找到了不超過10分的機密文件，沒有一分是絕密。

這位消息人士說，在兩個地點之間，已知標記為機密的檔案總數為大約20分。

新聞周刊12日報導，據報2022年12月拿到俄羅斯護照的史諾登在推特發文表示，「真正的醜聞不是拜登從他的襪子裡拿出了機密文件，因為不幸的是他們都一直在這樣做。醜聞是司法部在期中選舉前一周知道了這件事，並選擇壓制這條新聞，給了一個黨派優勢」。

不過，史諾登後來在媒體揭露拜登德拉瓦州住處找到了第二批機密檔案時上推特發文，諷刺「哇，甚至『我』都更安全地處理機密文件，至少我確保它們加密了」。他接著貼出白宮發言人尚皮耶稱拜登把文件「不小心放錯地方了」的影片，稱「我應該想到這個說法的」。

拜登 司法部 德拉瓦州

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