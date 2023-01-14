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北大報告：中國已累計64%、9億人感染新冠

記者陳政錄／綜合報導
中國新冠疫情持續，各地醫療機構負荷重，春節將至，大批的返鄉人潮使疫情出現向農村蔓延的風險。圖為浙江桐廬一醫院裡的患者。(路透)
中國新冠疫情持續，各地醫療機構負荷重，春節將至，大批的返鄉人潮使疫情出現向農村蔓延的風險。圖為浙江桐廬一醫院裡的患者。(路透)

春節將至，中國各地持續處於新冠疫情的感染、重症高峰，北京大學國家發展研究院的團隊近日發布報告指出，當前中國新冠感染率約達64%，換算感染人數累計達9億人左右。

據北京「經濟觀察報」報導，北京大學國家發展研究院副教授馬京晶等人組成的課題組，近日發布一份新冠感染報告。馬京晶說，成果除了來自大數據分析，還包括在疫情高峰期間進行的問卷調查。

報告指，在當局推出「新十條」鬆綁防疫後約13天，即去年12月20日，中國多地疫情就已達高峰，12月底開始「過峰」。截至今年1月11日，新冠感染率約達64%，換算感染人數約9億。

中國新冠疫情持續，估計多達9億人已染疫；各地醫療機構負荷重，春節將至，大批的返鄉...
中國新冠疫情持續，估計多達9億人已染疫；各地醫療機構負荷重，春節將至，大批的返鄉人潮使疫情出現向農村蔓延的風險。圖為安徽鳳陽人民醫院裡的患者。(Getty Images)

報告稱，在區域感染差異上，本輪累計感染率最高的前三名省分均在西部地區，分別是甘肅的91%、雲南84%、青海80%。馬京晶說，在網路上北上廣等地疫情聲量很大，但數據估計西部地區感染率可能更高。

此外，有76%感染者認為新冠難受程度高於流感或感冒，大部分人都有發燒、咳嗽、鼻塞、喉嚨痛、味覺嗅覺改變或腹瀉等一種或幾種症狀。

除上述報告，日前，河南省政府曾宣布該省感染率達89%，引發議論；內蒙呼和浩特市政府也曾經引述兩次調查稱，當地感染率達74%和81%；有專家稱，北京、上海、廣州等地感染率均已超過八成。

隨著春節臨近，中國各地火車站出現大批返鄉人潮。圖為上海虹橋火車站。(Getty ...
隨著春節臨近，中國各地火車站出現大批返鄉人潮。圖為上海虹橋火車站。(Getty Images)

春節將至，面對大批返鄉人潮，中國各地嚴陣以待，浙江紹興、福建漳州等地官方預計，春節後可能出現第二波感染小高峰。

中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光近日就示警，中國發病高峰還會持續二到三個月，重症高峰持續時間會更長；至於邊境鬆綁後，面對BQ.1、XBB等新病毒變異株的輸入風險，中疾控病毒病所研究員陳操13日指出，新的變異株在中國引起本土大規模流行的可能性極低，但脆弱、高風險人群，可能有感染甚至二次感染風險。

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