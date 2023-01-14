我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

輝瑞新冠補強針釀中風？CDC、FDA調查：可能性不大

記者張聲肇／綜合報導
聯邦疾病防治中心和食品暨藥物管理局13日表示，輝瑞藥廠新冠補強疫苗可能和65歲以上長者中風有關，但經調查後發現「可能性不大」。(路透)
聯邦疾病防治中心和食品暨藥物管理局13日表示，輝瑞藥廠新冠補強疫苗可能和65歲以上長者中風有關，但經調查後發現「可能性不大」。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)和食品暨藥物管理局(FDA)13日宣布，根據監測系統警示，輝瑞藥廠(Pfizer)新冠補強疫苗可能和65歲以上長者中風有關，但經調查後發現「可能性不大」，因此仍建議民眾接種補強針。

CDC網頁稱，監測發現的疑點是接種該補強針後的21天，和第22至44天期間比起來，中風的風險是否提高。CDC和FDA說，聯邦健保中心和退伍軍人事務部等機構的資料都未顯示接種輝瑞補強劑會增加中風的風險。

CDC和FDA聲明，雖然整體資料都顯示，此一警示訊號並不代表接種輝瑞補強針會提高臨床風險，但基於政府一貫立場，和民眾分享此一資訊。

CDC疫苗安全資料中心即時監測系統收到的資料顯示，輝瑞改良版疫苗是否提高缺血性中風風險，已達到「應進一步研究」的標準。缺血性中風是因為血栓阻止血液供應而引起，出血性中風則因向腦部供血的血管破裂造成。

輝瑞和合作的生物科技公司(BioNTech)說，沒有證據可以斷定缺血性中風和「接種本公司的新冠疫苗有關」。

眾院能源與商務委員會主席凱西‧羅傑士(Cathy McMorris Rodgers，共和黨-華盛頓州)表示將邀請疾病防治中心和食藥局負責官員都會到國會作證。她說，這兩單位必須盡速以公開透明方式調查，搞清楚疫苗是否真的會導致中風。

她說，這兩個機構最該從新冠病疫學到的教訓就是：對美國民眾提供誠實、清楚、精確又及時的資訊，讓大家明白各式各樣的抗疫措施，包括打疫苗在內，各有何風險及好處，這點至關重要。

拜登政府鼓勵年長美國人接種補強疫苗；CDC資料顯示，過去一周間確診的病患，70%住院者年齡都在60歲以上。補強針去年秋天開打，65歲以上的民眾，接種過一針以上補強劑的不到40%。

中風 疫苗 CDC

上一則

布萊恩球衣拍賣 500萬元起標 落槌價上看700萬

下一則

北大報告：中國已累計64%、9億人感染新冠

延伸閱讀

自製疫苗效果差？ 中：與輝瑞無異

自製疫苗效果差？ 中：與輝瑞無異
雖然COVID未曾遠去 長者依然可以健康喜迎兔年到來

雖然COVID未曾遠去 長者依然可以健康喜迎兔年到來
輝瑞加強劑與增中風風險有關？FDA、CDC：接種建議不變

輝瑞加強劑與增中風風險有關？FDA、CDC：接種建議不變
中國疫苗被指效果不佳 中外交部：與輝瑞基本一致

中國疫苗被指效果不佳 中外交部：與輝瑞基本一致

熱門新聞

美國仍有40%的家庭使用瓦斯爐，但醫學研究指室內使用瓦斯會造成兒童氣喘，排碳也有害氣候，聯邦政府開始研究禁用瓦斯爐。（美聯社）

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

2023-01-10 10:50
中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」。通知指出，目前，2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。圖為北京首都機場。(美聯社)

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

2023-01-10 16:27
新一屆國會由於議長在經過4天投票後終於出爐，過程中共和黨眾院領袖麥卡錫對黨內極右保守派讓步許多。圖為眾院議長座位。(路透)

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

2023-01-07 09:12
新澤西州和俄亥俄州9日宣布將加入其他州的行列，禁止在政府擁有和管理的設備上使用和安裝TikTok。（路透）

數位芬太尼 讓美國人上癮…全美16州「禁用TikTok」

2023-01-09 20:34
眾院7日凌晨選出共和黨領袖麥卡錫擔任議長。（歐新社）

歷經4天、15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

2023-01-07 00:46
去年11月習近平首次疫情期間出訪參加APEC及G20峰會時，中國境內的疫情感染已經擴大，但習近平仍不為所動。圖為未戴口罩的習近平出席曼谷的APEC峰會。(美聯社)

WSJ：習近平為何突放棄清零政策？20大是關鍵

2023-01-09 09:12

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款