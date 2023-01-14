輝瑞新冠補強針釀中風？CDC、FDA調查：可能性不大

聯邦疾病防治中心和食品暨藥物管理局13日表示，輝瑞藥廠新冠補強疫苗可能和65歲以上長者中風有關，但經調查後發現「可能性不大」。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC )和食品暨藥物管理局(FDA)13日宣布，根據監測系統警示，輝瑞藥廠(Pfizer)新冠補強疫苗 可能和65歲以上長者中風 有關，但經調查後發現「可能性不大」，因此仍建議民眾接種補強針。

CDC網頁稱，監測發現的疑點是接種該補強針後的21天，和第22至44天期間比起來，中風的風險是否提高。CDC和FDA說，聯邦健保中心和退伍軍人事務部等機構的資料都未顯示接種輝瑞補強劑會增加中風的風險。

CDC和FDA聲明，雖然整體資料都顯示，此一警示訊號並不代表接種輝瑞補強針會提高臨床風險，但基於政府一貫立場，和民眾分享此一資訊。

CDC疫苗安全資料中心即時監測系統收到的資料顯示，輝瑞改良版疫苗是否提高缺血性中風風險，已達到「應進一步研究」的標準。缺血性中風是因為血栓阻止血液供應而引起，出血性中風則因向腦部供血的血管破裂造成。

輝瑞和合作的生物科技公司(BioNTech)說，沒有證據可以斷定缺血性中風和「接種本公司的新冠疫苗有關」。

眾院能源與商務委員會主席凱西‧羅傑士(Cathy McMorris Rodgers，共和黨-華盛頓州)表示將邀請疾病防治中心和食藥局負責官員都會到國會作證。她說，這兩單位必須盡速以公開透明方式調查，搞清楚疫苗是否真的會導致中風。

她說，這兩個機構最該從新冠病疫學到的教訓就是：對美國民眾提供誠實、清楚、精確又及時的資訊，讓大家明白各式各樣的抗疫措施，包括打疫苗在內，各有何風險及好處，這點至關重要。

拜登政府鼓勵年長美國人接種補強疫苗；CDC資料顯示，過去一周間確診的病患，70%住院者年齡都在60歲以上。補強針去年秋天開打，65歲以上的民眾，接種過一針以上補強劑的不到40%。