白宮官員：中國旅客入境若出示假新冠檢測 將究刑責

白宮官員13日警告入境旅客若出示虛假檢測證明，有可能面臨美國的刑事犯罪指控。圖為中國旅客趁新年假期出境遊。(歐新社)

針對中國近來批評各國的防疫措施，威脅要對各國採取對等作法，白宮新冠因應小組成員、總統資深顧問巴迪利亞(Nahid Bhadelia)13日受訪表示，中國疫情資訊不透明才令美推出一些對旅客的限制新規，她也警告若有人出示虛假檢測 證明，有可能面臨美國的刑事犯罪指控；而入境美國後的旅客，也可以獲得新冠疫苗、檢測套件，甚至口服治療藥物。

巴迪利亞接受「美國之音」訪問表示，入境美國的旅客需要提供是否感染新冠的病毒測試，可以是如PCR的核酸擴增檢測，也可以是快速抗原檢測，既可以是單位檢測，也可以是用套件所作的自行檢測，但自行檢測包括與製造商相關的遠程醫療服務。

她說，航空公司在旅客登機前將要求看這些檢測結果，並確認測試結果為陰性，才能登機。旅客應該保留那份測試結果，在旅途中隨身帶著。當他們乘坐的飛機在美國機場 降落後，美國運輸安全管理局可能會要求旅客出示檢測結果，但並非硬性要求。

巴迪利亞並警告說，入境旅客若提供不正確或誤導信息，可能會面臨刑事犯罪指控。

她說，美國的入境新規要求，是旅客在來美之前，在指定的機場之一中途停留，而且去過中國，包括大陸、香港或澳門，就將需要做檢測。之後在那些指定的機場，需要在前往美國之前出示已完成的檢測結果。這三個指定機場包括溫哥華國際機場、多倫多皮爾遜機場和南韓 的仁川機場。之所以選擇這些機場，是因為大多數可能中途停留的旅客，都經過這三個機場。

針對中國停發簽證給南韓人與日本人，報復兩國對中國旅客採取限制措施，中國威脅要對美國採取「對等措施」，巴迪利亞說，「對等」最重要的部分是確保美國和國際社會分享足夠的數據，美國希望繼續看到中國分享基因組序列以及住院病例和重症監護病例的實時數據。而且中國早已對所有國際旅客實施新冠檢測要求，包括來自美國的旅客，這些要求與美國現在做的相同，所以在措施上本來就對等了。