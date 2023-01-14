美日峰會聲明深化安全合作 促和平處理兩岸議題

拜登總統13日在白宮與日本首相岸田文雄會談，兩國元首的共同聲明也呼籲要維護台海和平。(路透)

拜登總統與日本 首相岸田文雄 13日發表聯合聲明指出，美日對台灣議題的基本立場不變，強調維持台海和平穩定的重要性，是國際社會安全與繁榮不可或缺的因素，「我們鼓勵以和平方式處理兩岸議題。」

拜登也對來訪的岸田文雄表示，美國堅定致力於捍衛日本在內的盟友，兩國共同聲明也提到中國、北韓與俄羅斯帶來的挑戰，美日要在攸關國安的領域深化合作，推動美日聯盟現代化。

美國總統拜登(右)歡迎日本首相岸田文雄(左)。(美聯社)

簽署太空合作協議 岸田文雄見證

此外，岸田文雄在美國太空總署（NASA）總部見證兩國外長簽署太空合作協議，日本將加入美國的阿提米絲登月計畫（Artemis program），將太空人 送回月球地表，共同和平探索太空。

美日外長和防長11日舉行的「二加二」安保諮商會議已確認將美日安保條約的適用範圍延伸到外太空；華爾街日報報導，意味著日本衛星也納入安保條約第五條。

日本上月宣布在未來5年大幅提高防衛支出，至2027年度將達日本國內生產總值（GDP）的2%，預計規模為40兆到43兆日圓（約新台幣9.1兆元至9.8兆元），日本自衛隊目前預算約僅占GDP1%；多家美國媒體日前報導，日本決定採購數百枚美製戰斧巡弋飛彈，其射程涵蓋中國大陸和北韓，用以強化面對攻擊時的反擊能力。

拜登讚許日本歷史性地增加防衛支出，以及承諾在經濟和安全事務上緊密合作的決定，他指著岸田文雄說，「美國完全、徹底、完整地致力於聯盟，重要的是⋯捍衛日本。」

拜登重申釣魚台適用安保條約

美國總統拜登13日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄，這是岸田文雄首次以首相身分訪美。(記者張文馨／攝影)

「美日聯盟仍是印太區域和平、安全與繁榮的基石。」美日領袖聯合聲明表示，美國將持續以核能力在內的所有能力來堅定捍衛日本，拜登重申釣魚台列嶼屬於美日安保條約第五條適用對象。

美日領袖聯合聲明提到中國、北韓與俄羅斯帶來的挑戰，也稱將共同調整軍力部署與嚇阻能力，以應對網路和太空領域等新威脅，但並未直接點名構成上述挑戰的外國。

點名中方行為 與北韓挑釁並列

相較於美日「二加二」會議直指「中華人民共和國是美日及盟友面對的最大戰略挑戰」；聯合聲明則說，中方的作為與以規範為基礎的國際秩序不一致，和北韓挑釁行徑並列，使印太區域面臨越來越多的挑戰。

美日透過聲明呼籲北京提供足夠透明的疫情訊息，使全球能準備好應對可能潛在的變種病毒。

岸田文雄在美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）的演講中說，中國是美日的核心挑戰；以烏克蘭遭俄羅斯侵略為例，他說，絕不允許任何片面改變現狀的企圖，否則勢必在其他地方重演，暗指在東海的釣魚台列嶼（日稱尖閣群島）主權爭議，與台海威脅。岸田文雄說，日本、美國和歐洲必須在中國問題上採取一致的行動。