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華府最高層頻「犯錯」 機密文件管理機制太龐雜？

記者胡玉立／綜合報導

喜萊莉‧柯林頓 (Hillary Clinton)因使用含機密信息的私人電子郵件，總統夢破滅；川普離開白宮後拒將絕密文件歸還政府，如今冒著刑事指控風險；現在拜登總統也因在家裡及辦公室發現機密文件面臨調查；這三種情況雖不大相同，卻顯示在華府「機密」等同於「爭議」，「文件管理」一直是美國最高層政治反覆出現爭議的根源。

美聯社報導，當人們發現最高層處理官方機密文件如此笨拙或狂妄之際，同時也注意到，聯邦政府建立的儲存保護機密訊息機制，似已發展成一個龐雜笨重、甚至難以管理的系統。國安事件律師札伊德(Mark Zaid)說：「你很可能在離開辦公室時，隨手抓起辦公桌上的文件，卻沒有留意裡面有機密文件。」

隨著多項調查重疊進行，有關文件存儲規則和對國家安全風險擔憂的討論此起彼落；共和黨政治顧問康安特(Alex Conant)說：「美國人民非常清楚涉及機密文件的問題，部分原因是這種事我們已經討論了將近八年。」

拜登的機密文件事件爆出後，最近控制眾院的共和黨人準備展開調查，司法部長加蘭德(Merrick Garland)已 任命特別檢察官。「調查有可能迅速升級，」康安特說：「對拜登政府來說，你永遠不知道檢察官深入研究這些文件會導致什麼結果。」

前中情局(CIA)幕僚長菲佛(Larry Pfeiffer)表示，拜登私人律師發現了這些文件並聯繫白宮法律顧問辦公室，國家檔案局隨後取回這些文件。這種情況看來「像是普通錯誤，正按照規矩處理中」。不過，菲佛也指出，拜登離開副總統辦公室已六年，這表示機密文件長期以來一直待在錯誤的地方，「這不是件好事。」

去年曾在拜登國家安全會議工作的前司法部發言人米勒表示，若非川普海湖莊園機密文件調查正在進行，拜登民間辦公室有機密文件的事件不太可能成為新聞。這種情況提醒大家，「政府把太多文件列為機密類別，卻沒有很好的解密過程；當你創建了這種結構，就不必要地擴大了機密文件範圍，這些文件可能在無意中被錯誤處理。這個問題，還沒有人找到解決的辦法。」

拜登 白宮 司法部

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