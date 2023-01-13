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正推動新議題 暖場拜登競選連任…白宮臨政治危機

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統在記者會上僅簡單表示他對機密文件內容不清楚，也不回答記者提問。這個記者會主要是談通膨降低的好消息，爆出密件門，令白宮很尷尬。（Getty Images)
拜登總統在記者會上僅簡單表示他對機密文件內容不清楚，也不回答記者提問。這個記者會主要是談通膨降低的好消息，爆出密件門，令白宮很尷尬。（Getty Images)

拜登總統華府私人辦公室、德拉瓦州住家連續傳出放有機密文件，讓白宮過去幾天籠罩於陰影之下，有線電視新聞網(CNN)報導，就在機密檔案事件儼然形成政治危機的同時，拜登最親近的某些盟友與資深官員卻都處於狀況外，12日下午更突然就傳出司法部長加蘭德(Merrick Garland)已任命特別檢察官調查此案的驚人發展。

拜登幕僚坦承，這項最新發展將在未來幾周甚至幾個月造成另一個層次的新挑戰，因為剛好碰上推動拜登施政議題的時間點，為拜登即將宣布競選連任暖場。

從9日以來，白宮內部以及與白宮關係密切的盟友，看著拜登私人辦公室存放機密檔案的新聞，紛紛感到憂心與不安，私下討論時則抱怨著狀況不妙；但除了按兵不動之外，似乎別無選擇；拜登盟友過去幾天都在密切觀察司法部，靜待司法部是否會有動作。

CNN報導指出，知道機密檔案事件的拜登幕僚群從最初在拜登華府辦公室找到檔案，到9日首度有媒體報導披露的兩個月裡，對於消息保密得滴水不漏；知情人士說，了解內情者包括少數白宮高級顧問、拜登私人律師，都是與拜登有著多年交情的人。機密文件最初在拜登私人辦公室被找到之後，以及後來幾周裡，白宮內部都沒有廣泛討論該如何處理。

報導指出，許多白宮官員納悶，不確定是否還會有更多內情會曝光，訊息彷彿遭到某種程度的隔絕，也讓相關官員感到挫折。

CNN分析，各種條件之下，讓白宮陷入窘境，新聞秘書只能根據預擬講稿答覆媒體詢問，請記者與白宮律師辦公室聯絡，不在消息核心圈裡的某些白宮資深官員則採取明哲保身的態度，不管在政治上或法律上都盡量與這起棘手事件保持距離。

拜登 白宮 司法部

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華府最高層頻「犯錯」 機密文件管理機制太龐雜？

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