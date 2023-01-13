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調查升級？更多文件被發現後 拜登昔日幕僚接受問話

編譯陳韻涵／綜合12日電
拜登位於德拉瓦州威明頓自宅車庫再發現一批機密文件，使文件門的爭議急劇升高。(截圖自拜登2020年總統競選影片)
拜登位於德拉瓦州威明頓自宅車庫再發現一批機密文件，使文件門的爭議急劇升高。(截圖自拜登2020年總統競選影片)

隨著拜登相關的場所陸續找到機密文件，他擔任副總統晚期的多位幕僚也開始接受聯邦執法部門問話；國家廣播公司(NBC)引述消息人士報導，拜登擔任副總統時的行政助理鍾凱西(Kathy Chung，音譯)2017年1月曾協助整理副總統辦公室，是多位接受調查的拜登昔日助理之一。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)12日指派前聯邦檢察官許景(Robert Hur)為獨立特別檢察官，調查拜登的「文件門」事件，未來可能還會約談更多人。

消息人士透露，「協助整理副總統辦公室的人不曉得有什麼東西不得帶離白宮，也沒有決定取走部分應屬總統紀錄或機密的文件。」

消息人士並不清楚拜登昔日助理的問話是否已完結，或可能由特別檢察官再次問話。拜登當時的部分助理如今已是白宮職員甚或政府官員，如凱西目前在國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)麾下任職，白宮對凱西等人接受問話的相關提問一律不評論；五角大廈發言人賴德(Patrick Ryder)則將問題丟回給司法部。

拜登的律師去年11月在「賓州大學拜登外交和全球參與中心」(Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement)發現十多份機拜登擔任副總統時期的機密文件，並將這些文件轉交給國家檔案局後，聯邦檢方決定偵訊當年副總統辦公室的職員。

白宮12日承認在拜登德拉瓦州威明頓(Wilmington)私宅的車庫中找到一批機密文件；此前一日，NBC則報導另有一批文件在華府以外的地點被發現。 

拜登的法律顧問索柏(Richard Sauber)說，「總統位於威明頓市的車庫內發現了少數註記為機密的文件，隔壁房間內還有另一份文件」。拜登表示，車庫後面那間房是他的個人書庫。

拜登在雷賀柏斯海灘(Rehoboth Beach)的度假別墅則並未發現任何文件。

拜登12日被問到文件相關問題時表示，他與團隊將全力配合司法部調查，找到的文件都已繳回當局處理，而他希望「盡快」向外界完整說明此事，但拒絕透露文件內容，也不回應是否有信心不會再在其他地方找到機密文件，以免被誤認為干預調查。

拜登 白宮 司法部

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