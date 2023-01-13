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麥卡錫：眾院應調查拜登密件門 與川普案沒有不同

編譯盧炯燊／綜合12日電
新任的共和黨籍眾院議長麥卡錫表示，國會應該要調查拜登的機密文件案，不應與川普有所差別。（Getty Images）
新任的共和黨籍眾院議長麥卡錫表示，國會應該要調查拜登的機密文件案，不應與川普有所差別。（Getty Images）

總統拜登涉及的機密檔案事件12日繼續發酵，在司法部長加蘭德指派特別檢察官調查之際，共和黨也開始借力使力，共和黨籍眾院議長麥卡錫12日表示，拜登和前總統川普的機密文件案沒有不同，應該由眾院新成立的「聯邦政府武器化特別小組委員會」(Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government)調查。

繼在拜登的私人辦公室發現機密文件後，又在他位於德拉瓦州威明頓(Wilmington)住所車庫一個儲物空間和旁邊一個房間內再發現一批機密文件，儘管已轉交國家檔案局，但共和黨人仍窮追不捨。

拜登私藏密件與前總統川普收藏大量機密文件，儘管民主黨認為二者不同性質，不能相提並論，但共和黨人認為應由眾院新成立檢視政府是否公器私用的「聯邦政府武器化特別小組委員會」調查。

麥卡錫接受福斯新聞網(Fox News)訪問時，指拜登在國會擔任公職40年，更擔任過副總統，曾在「60分鐘」節目公開說過非常關心川普總統的文件，現在卻被發現他私藏機密文件，因此應交給委員會或其他人調查。

麥卡錫說，「我認為美國人人平等」；在被問及是否認為川普與拜登在處理機密文件上有所不同，麥卡錫回答：「不，因為從另一個角度來看，他們知道文件藏在那裡。」

麥卡錫又說：「他(拜登)有沒有利用司法部突擊搜查川普總統？他們在大選前就知道拜登總統有過這種情況(私藏密件)，但他們對美國公眾保密。」

他又說，拜登在選舉及接受採訪期間不斷指責川普，但他其實早知道自己藏有密件，「這就是美國人不信任他們(拜登)政府的原因。」

拜登 川普 麥卡錫

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