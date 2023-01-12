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讓全美數千航班停擺 「飛航公告系統」是什麼

記者胡玉立／綜合報導
11日的全美航機大停飛，錯不在航空公司，大批旅客求償無門。圖為11日困帶在猶他州鹽湖城市機場的旅客，進退兩難。(美聯社)
11日的全美航機大停飛，錯不在航空公司，大批旅客求償無門。圖為11日困帶在猶他州鹽湖城市機場的旅客，進退兩難。(美聯社)

因為對飛航人員起飛前發出重要通知的「飛航公告」(NOTAM)系統11日清晨當機，聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)11日要求美國各航空公司暫停所有國內航班，數千架班機乘客苦等系統修復，也讓外界對NOTAM系統感到好奇。

NOTAM是Notice to Air Missions的簡稱，是專門給所有飛航相關人員的先期的通知，尤其是飛行的正副機長，通知內含潛在設施中斷和危險等可能影響飛行的重要安全信息。NOTAM的結構包括專用編號、受影響位置、關鍵字、機場跑道通暢、低空建築和可能影響安全的活動開始時間。

NOTAM何時開始使用

拜登總統11日上午在白宮向媒體表示已接獲運輸部報告，將就FAA停電一事提出說明報...
拜登總統11日上午在白宮向媒體表示已接獲運輸部報告，將就FAA停電一事提出說明報告。(美聯社)

儘管旅客可能以前沒聽過NOTAM，但此系統已存在超過75年。1947年，協調國際航空旅行的聯合國專門機構國際民用航空公約(Convention on International Civil Aviation)同意開始以電訊發布NOTAM，協助維護飛機安全。NOTAM最初被稱為飛行員通告系統(Notice to Airmen system)。

NOTAM何時發布

當局發布NOTAM有各種可能原因，包括跳傘、航展、滑翔機或微型飛行等潛在危險、警告有載有國家元首的航班；跑道和滑行道封閉、無線電導航設備無法使用、或導致空域限制的軍事演習，都可能發布NOTAM。

NOTAM有任何問題嗎？

儘管該系統多年來基本有效；但批評FAA人士常常舉2017年7月發生的一起事件，指NOTAM是「垃圾」。當時加拿大航空759號航班準備降落舊金山，差點撞上另外四架客機；機長降落在被誤認為是跑道的滑行道上，還好沒有釀成災難。據調查人員稱，機長原本要找的跑道其實已關閉，相關信息隱藏在他們收到的NOTAM裡，但他們沒有及時查閱。

國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board，NTSB)2018年調查結果發現，由於NOTAM晦澀難懂，被飛行員忽略。該調查導致國際民航組織(International Civil Aviation Organization，ICAO)改革NOTAM系統。

舊金山 機場 聯合國

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