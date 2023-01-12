全美航班大取消 錯不在航空公司 旅客難求償

一名原飛佛州奧蘭多的旅客11日上午被困在芝加哥機場，進退兩難，查詢自動登機系統，都不得要領。(美聯社)

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)飛航公告系統(NOTAM)當機，引發罕見的全國性航空公司航班停飛，但因航班取消的錯不在航空公司，因此旅客能獲得的賠償有限。

FAA表示，故障11日早上已排除，各地正逐步恢復正常的空中交通運營，影響數千架航班。

機票交易網站「Going」創辦人凱斯(Scott Keyes)表示，「許多人今天的計畫泡湯，明天肯定會產生骨牌效應。」Going前稱「史考特的便宜航班」(Scott's Cheap Flights)。

受影響的旅客或許能獲得賠償，但若決定不搭改期航班，可能就血本無歸；凱斯表示，那是因為旅客的命運取決於航空公司在賠償航班取消或延誤衍生的費用時，是否認定其原因可由航空公司控制。

聯邦運輸部長布塔朱吉(右)11日在華府對媒體 FAA停電導致國內航班全部禁飛的嚴重公安事件。(美聯社)

西南航空(Southwest Airlines)之前取消超過1萬5000次航班，影響數萬名旅客的災難餘悸猶存，旅客要求賠償旅宿、行李遺失、餐點、旅行受影響的替代交通等費用，西南航空也已允諾支付相關雜支。

然而，11日的班機延誤和取消，錯並不在任何航空公司，這表示航空公司只有義務將旅客送至目的地，或補償旅客不想搭乘重新安排班機的費用。

聯邦運輸部(DOT)官網指出，若航空公司取消航班，無論出於何種原因或是不可退款的機票，既然旅客決定不飛了，就有權依法申請退款。

若航空公司更改行程或出現「重大延誤」(significant delay)，以致乘客選擇不飛，航空公司也必須退款；不過，聯邦運輸部對於「重大延誤」並無明確定義，是否獲得賠償取決於許多因素，包括延誤時間、飛行時間或個別情況。

運輸部指出，旅客在以下幾種情況能獲得的賠償就有限，包括不可退款機票、個人因素、不滿意的(航空公司)服務，或因重大延誤或班機取消而產生的意外開銷如租車 、飯店住宿或餐點費用。