美飛航公告當機 一度大停飛 影響逾萬航班

FAA飛航告示系統11日大當機，三小時內造成全國上萬班機取消或延遲。圖為波士頓羅根機場擠滿待命的飛機。（美聯社）

白宮 稱非被駭 運輸部調查

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration, FAA)的「飛航公告」(Notice to Air Missions, NOTAM)系統11日凌晨當機，導致全美國內航線 班機當天上午停飛數小時，超過1萬個航班受到影響；根據初步調查，是由主系統裡一份受損的檔案引發，也影響到備份檔；白宮發表聲明表示，目前並無跡象顯示這起事件為網路攻擊。

受NOTAM系統出錯影響，FAA要求所有國內線航班在美東當天上午9時之前暫停起降，以便FAA確認飛航系統安全無虞。

FAA表示，初步跡象顯示「已找到損壞的數據檔案」，將採取相關措施避免再次故障，此次事件也凸顯美國航空運輸高度仰賴NOTAM系統。

少數醫療機可飛 軍機未影響

奧蘭多機場的旅客只能在候機室空等。（路透）

班機起飛前，機長與航空公司調度員必須詳閱公告，內容包括天氣不佳、跑道關閉等可能影響飛行的暫時性因素，該系統過去仰賴電話聯繫，幾年前改為網路通知。

FAA指出，NOTAM系統10日晚間8時28分發生故障，無法發送新訊息給各航空公司機師；FAA改用電話及熱線維持半夜的部分航班運作，但隨著上午的航班增多，電話系統也宣告過載。

FAA遂於11日清晨下令所有預定起飛的航班停飛，影響擴及所有客貨運班機，僅少數醫療航班獲准起降，軍用飛機則未受影響。

FAA罕見下令航班暫停離場

華府雷根國際機場告示板顯示許多航班延遲或取消。(美聯社)

FAA罕見下令全美航班暫時禁止離場，航班追蹤網站FlightAware統計，截至11日下午，東岸逾1300架航班被取消、9000架航班延誤。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)在記者會上表示，「由於安全訊息在系統中的傳輸方式導致系統故障與班機停飛」，系統修復後，旅客可能還是會受到些許影響，運輸部將試圖了解該系統為何故障。

航空業人士表示想不起過去曾發生因技術問題而造成航班大規模停擺的狀況；部分人則將全美航空交通暫停的情況比作2001年911恐怖攻擊之後的情形。

美國航空(American Airlines)航班營運前副總裁坎貝爾(Tim Campbell)表示，FAA的技術長期以來令人關切，以往時不時會出現地區性問題，且不只NOTAM系統，許多系統「仰賴老舊的中央處理器，雖大致可靠但已過時」。

老機師：53年沒聽過這故障

在波士頓的羅根國際機場的旅客11日上午著急檢視自動登機手續，卻無結果。(美聯社)

曾任機師的飛航安全專家考克斯(John Cox)則表示，航空業多年來討論革新NOTAM系統。他說：「我已經飛了53年，從未聽聞系統這樣故障，不尋常的事情發生了。」