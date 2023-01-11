美日高層會議聚焦台海 布林肯批北京破壞現狀

國務卿布林肯表示，大家都看到北京近幾年來（不只是這幾個月）破壞台灣海峽數十年來和平穩定的現狀；美國希望維持並強化現狀，反對兩岸任一邊片面改變現狀。（美聯社）

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken） 和國防部長奧斯丁 （Lloyd Austin）11日與日本 外務大臣林芳正和防衛大臣濱田靖一共同舉行美日安全諮商會議，布林肯表示，雙方同意「中華人民共和國是美日及盟友面對的最大戰略挑戰」，且批北京近幾年來破壞台海現狀，美日將團結冷靜維持台海和平穩定。

布林肯表示，大家都看到北京近幾年來（不只是這幾個月）破壞台灣海峽數十年來和平穩定的現狀；美國希望維持並強化現狀，反對兩岸任一邊片面改變現狀，美日將團結一致，以冷靜果斷的方式維持台海的和平與穩定。

奧斯丁表示，解放軍在台海的空中行動以及在台灣附近的發射飛彈，反映極度挑釁的行動與創造新常態的意圖；這些行為越來越多，是不是意味著進犯迫在眉睫？「我高度存疑。」

奧斯丁說，美國會持續密切關注台海情勢，與盟友夥伴共同努力，確保並促進台海乃至整個區域範圍的和平穩定。

林芳正表示，不回應「台海變局」這類的假設性問題，日本的政策一貫認為台海的和平與穩定不只攸關日本安全，對國際社會穩定同樣重要，日本希望看到以對話方式和平解決台灣議題。

在聯合聲明中，美日重申對台基本立場不變，強調「維持台海和平穩定」之於國際社會安全與繁榮的必要性。

除了台灣議題，四位美日高層官員均提到中國大陸在東海、釣魚台列嶼（日方稱尖閣群島）以及南海的破壞穩定作為。