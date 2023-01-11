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美日高層會議聚焦台海 布林肯批北京破壞現狀

記者張文馨／華盛頓即時報導
國務卿布林肯表示，大家都看到北京近幾年來（不只是這幾個月）破壞台灣海峽數十年來和平穩定的現狀；美國希望維持並強化現狀，反對兩岸任一邊片面改變現狀。（美聯社）
國務卿布林肯表示，大家都看到北京近幾年來（不只是這幾個月）破壞台灣海峽數十年來和平穩定的現狀；美國希望維持並強化現狀，反對兩岸任一邊片面改變現狀。（美聯社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken） 和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）11日與日本外務大臣林芳正和防衛大臣濱田靖一共同舉行美日安全諮商會議，布林肯表示，雙方同意「中華人民共和國是美日及盟友面對的最大戰略挑戰」，且批北京近幾年來破壞台海現狀，美日將團結冷靜維持台海和平穩定。

布林肯表示，大家都看到北京近幾年來（不只是這幾個月）破壞台灣海峽數十年來和平穩定的現狀；美國希望維持並強化現狀，反對兩岸任一邊片面改變現狀，美日將團結一致，以冷靜果斷的方式維持台海的和平與穩定。

奧斯丁表示，解放軍在台海的空中行動以及在台灣附近的發射飛彈，反映極度挑釁的行動與創造新常態的意圖；這些行為越來越多，是不是意味著進犯迫在眉睫？「我高度存疑。」

奧斯丁說，美國會持續密切關注台海情勢，與盟友夥伴共同努力，確保並促進台海乃至整個區域範圍的和平穩定。

林芳正表示，不回應「台海變局」這類的假設性問題，日本的政策一貫認為台海的和平與穩定不只攸關日本安全，對國際社會穩定同樣重要，日本希望看到以對話方式和平解決台灣議題。

在聯合聲明中，美日重申對台基本立場不變，強調「維持台海和平穩定」之於國際社會安全與繁榮的必要性。

除了台灣議題，四位美日高層官員均提到中國大陸在東海、釣魚台列嶼（日方稱尖閣群島）以及南海的破壞穩定作為。

日本 布林肯 奧斯丁

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