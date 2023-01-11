我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

麥卡錫復仇 將多位民主黨眾議員逐出重要委員會

編譯陳韻涵、記者張文馨／綜合報導
麥卡錫當選眾院議長後，將民主黨例如謝安達等議員均逐出重要的委員會。（美聯社）
麥卡錫當選眾院議長後，將民主黨例如謝安達等議員均逐出重要的委員會。（美聯社）

眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)10日把民主黨聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)和史沃威爾(Eric Swalwell)逐出情報委員會，並阻止伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)繼續在外交事務委員會服務，以牙還牙；另外，德州共和黨眾議員法隆(Pat Fallon)提案，呼籲彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)。

麥卡錫就任議長後，火速拿眾院委員會的民主黨成員開刀，藉此報復民主黨籍前議長裴洛西(Nancy Pelosi)在上屆國會的類似作為，她當時將前總統川普的心腹、喬治亞州眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)和戈薩(Paul Gosar)逐出他們分別所屬的委員會。

共和黨人警告，民主黨將會後悔決定指派那些人任職委員會；若按前例，民主黨少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)將提出各委員會的任命名單，交由麥卡錫核准。

麥卡錫已公開反對三名極左派代表出任委員會職務，他說：「這不新奇，記住，這是裴洛西做過的事，也是她想要的那種國會。」

麥卡錫說，他不會給史沃威爾政府安全權限，也說謝安達對國民多次公開說謊，不該擔綱情報委員會職務。

「每日郵報」指出，史沃威爾與中國女間諜方芳(Fang Fang)的關係遭受質疑。方芳2014年協助史沃威爾競選團隊募款，但史沃威爾宣稱已與方芳畫清界線，但兩人在聯邦調查局(FBI)說明方芳與中國的關係後許久，依然是臉書(Facebook)好友。

眾院成立「對中共競爭委員會」

此外，眾院10日以365票贊成、65票反對表決通過，成立「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party），由對中鷹派的共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）擔任主席。

這個委員會是麥卡錫競選議長的政見，他當時就指定蓋拉格擔任主席。

蓋拉格說，新委員會的工作是跨黨派的，將聚焦恢復美國在重要領域的經濟獨立，揭露中共傾全社會之力，破壞美國領導地位的戰略；此外，蓋拉格表示，中國共產黨和中國人民是不同的。

麥卡錫 史沃威爾 民主黨

上一則

兌現競選承諾 共和黨眾議員取消增加IRS預算

下一則

眾院情委會要求國家情報總監 對拜登機密文件損害評估

延伸閱讀

專機載無證客挨告 佛州花百萬請律師 民權團體怒轟：德桑提斯作秀

專機載無證客挨告 佛州花百萬請律師 民權團體怒轟：德桑提斯作秀
麥卡錫訪台？綠：歡迎 藍：憂兩岸情勢升高

麥卡錫訪台？綠：歡迎 藍：憂兩岸情勢升高
眾議長選舉／蓋茨、麥卡錫 一開始就結下梁子？

眾議長選舉／蓋茨、麥卡錫 一開始就結下梁子？
眾議長選舉／川普攬功：麥卡錫當選是我功勞

眾議長選舉／川普攬功：麥卡錫當選是我功勞

熱門新聞

遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
美國仍有40%的家庭使用瓦斯爐，但醫學研究指室內使用瓦斯會造成兒童氣喘，排碳也有害氣候，聯邦政府開始研究禁用瓦斯爐。（美聯社）

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

2023-01-10 10:50
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」。通知指出，目前，2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。圖為北京首都機場。(美聯社)

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

2023-01-10 16:27
新一屆國會由於議長在經過4天投票後終於出爐，過程中共和黨眾院領袖麥卡錫對黨內極右保守派讓步許多。圖為眾院議長座位。(路透)

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

2023-01-07 09:12
新澤西州和俄亥俄州9日宣布將加入其他州的行列，禁止在政府擁有和管理的設備上使用和安裝TikTok。（路透）

數位芬太尼 讓美國人上癮…全美16州「禁用TikTok」

2023-01-09 20:34

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎