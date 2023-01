麥卡錫復仇 將多位民主黨眾議員逐出重要委員會

麥卡錫當選眾院議長後,將民主黨例如謝安達等議員均逐出重要的委員會。(美聯社)

眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)10日把民主黨 聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)和史沃威爾 (Eric Swalwell)逐出情報委員會,並阻止伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)繼續在外交事務委員會服務,以牙還牙;另外,德州共和黨眾議員法隆(Pat Fallon)提案,呼籲彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)。

麥卡錫就任議長後,火速拿眾院委員會的民主黨成員開刀,藉此報復民主黨籍前議長裴洛西(Nancy Pelosi)在上屆國會的類似作為,她當時將前總統川普的心腹、喬治亞州眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)和戈薩(Paul Gosar)逐出他們分別所屬的委員會。

共和黨人警告,民主黨將會後悔決定指派那些人任職委員會;若按前例,民主黨少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)將提出各委員會的任命名單,交由麥卡錫核准。

麥卡錫已公開反對三名極左派代表出任委員會職務,他說:「這不新奇,記住,這是裴洛西做過的事,也是她想要的那種國會。」

麥卡錫說,他不會給史沃威爾政府安全權限,也說謝安達對國民多次公開說謊,不該擔綱情報委員會職務。

「每日郵報」指出,史沃威爾與中國女間諜方芳(Fang Fang)的關係遭受質疑。方芳2014年協助史沃威爾競選團隊募款,但史沃威爾宣稱已與方芳畫清界線,但兩人在聯邦調查局(FBI)說明方芳與中國的關係後許久,依然是臉書(Facebook)好友。

眾院成立「對中共競爭委員會」

此外,眾院10日以365票贊成、65票反對表決通過,成立「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(Select Committee on Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party),由對中鷹派的共和黨議員蓋拉格(Mike Gallagher)擔任主席。

這個委員會是麥卡錫競選議長的政見,他當時就指定蓋拉格擔任主席。

蓋拉格說,新委員會的工作是跨黨派的,將聚焦恢復美國在重要領域的經濟獨立,揭露中共傾全社會之力,破壞美國領導地位的戰略;此外,蓋拉格表示,中國共產黨和中國人民是不同的。