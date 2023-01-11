麥卡錫復仇 將多位民主黨眾議員逐出重要委員會

麥卡錫當選眾院議長後，將民主黨例如謝安達等議員均逐出重要的委員會。（美聯社）

眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)10日把民主黨 聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)和史沃威爾 (Eric Swalwell)逐出情報委員會，並阻止伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)繼續在外交事務委員會服務，以牙還牙；另外，德州共和黨眾議員法隆(Pat Fallon)提案，呼籲彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)。

麥卡錫就任議長後，火速拿眾院委員會的民主黨成員開刀，藉此報復民主黨籍前議長裴洛西(Nancy Pelosi)在上屆國會的類似作為，她當時將前總統川普的心腹、喬治亞州眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)和戈薩(Paul Gosar)逐出他們分別所屬的委員會。

共和黨人警告，民主黨將會後悔決定指派那些人任職委員會；若按前例，民主黨少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)將提出各委員會的任命名單，交由麥卡錫核准。

麥卡錫已公開反對三名極左派代表出任委員會職務，他說：「這不新奇，記住，這是裴洛西做過的事，也是她想要的那種國會。」

麥卡錫說，他不會給史沃威爾政府安全權限，也說謝安達對國民多次公開說謊，不該擔綱情報委員會職務。

「每日郵報」指出，史沃威爾與中國女間諜方芳(Fang Fang)的關係遭受質疑。方芳2014年協助史沃威爾競選團隊募款，但史沃威爾宣稱已與方芳畫清界線，但兩人在聯邦調查局(FBI)說明方芳與中國的關係後許久，依然是臉書(Facebook)好友。

眾院成立「對中共競爭委員會」

此外，眾院10日以365票贊成、65票反對表決通過，成立「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party），由對中鷹派的共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）擔任主席。

這個委員會是麥卡錫競選議長的政見，他當時就指定蓋拉格擔任主席。

蓋拉格說，新委員會的工作是跨黨派的，將聚焦恢復美國在重要領域的經濟獨立，揭露中共傾全社會之力，破壞美國領導地位的戰略；此外，蓋拉格表示，中國共產黨和中國人民是不同的。