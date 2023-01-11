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拜登與川普都陷「文件門」 但有4點大不同

記者顏伶如／綜合報導
聯邦調查局去年突襲川普海湖莊園，搜出大批機密文件，現在拜登民間辦公室也找到機密文件，令拜登政府十分尷尬。（美聯社）
聯邦調查局去年突襲川普海湖莊園，搜出大批機密文件，現在拜登民間辦公室也找到機密文件，令拜登政府十分尷尬。（美聯社）

前總統川普卸任之後、拜登總統卸任副總統之後，各自都將機密文件帶走，兩起事件有何不同？新聞網站「國會山莊報」(The Hill)分析，拜登與川普似乎都未遵守「總統文件法」( Presidential Records Act)，不同之處則包括拜登檔案交還的過程中，聯邦調查局(FBI)並未介入。

「總統文件法」規定，總統、副總統必須將檔案資料交給國家檔案館(National Archives)保管。2022年11月2日，拜登律師清理拜登卸任副總統後任教的「賓州大學拜登外交和全球參與中心」(Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement)辦公室時發現少數機密文件，立即通報國家檔案館，國家檔案館則通報司法部。

拜登民間辦公室也放有機密檔案的消息傳出後，某些川普支持者紛紛表示，聯邦調查局是否也應比照辦理，搜查拜登位於白宮的住所；國會山莊報報導，兩起事件有其不同之處，包括：

拜登交還檔案過程中，聯調局未介入

拜登私人律師索柏(Richard Sauber)2022年11月2日在拜登擔任賓州大學(University of Pennsylvania)榮譽教授時的辦公室找到機密文件，當天便通報國家檔案館，隔日一早便把檔案全數交還。

2022年8月，川普位於佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)住所則遭聯邦調查局幹員搜查，因為國家檔案館在2022年1月便向川普索取150多份機密檔案，但川普始終沒有交還。

川普持有的機密檔案數量多，保密程度也分許多等級

根據媒體報導，拜登辦公室被找到的機密檔案約10份，放在賓州大學辦公室上鎖的櫃子裡；川普海湖莊園則有15箱機密檔案，裡面共有184份機密檔案，其中25份有「最高機密」(top secret)註記。

拜登團隊很快便通報了國家檔案館

拜登律師在第一時間便通報國家檔案館，但白宮並未公布消息，直到哥倫比亞廣播公司(CBS)9日報導。紐約時報先前報導，國家檔案館為了追回被川普帶走的機密檔案，2021年曾長時間與川普交涉。

川普主張對檔案握有某種程度的掌控權

挺川派人士指出，川普身為總統，有權為檔案解密，因此從白宮帶走的機密文件是已經被解密的資料。拜登團隊在 11 月發現的文件源於他擔任副總統期間的文件，副總統無權解密文件。

拜登 川普 白宮

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