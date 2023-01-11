「我也很驚訝」拜登：不知機密文件內容

在拜登卸任副總統後的華府私人辦公室找到機密文件，事件越演越大，參眾兩院情報委員會都表示關切。 （美聯社）

去年11月在拜登 華府的私人辦公室尋獲十件機密文件，何以兩個多月來，此事未見揭露？兩天來引發政壇和媒體關注，白宮 官員10日拒絕置評。拜登總統則表示，不曉得發現的文件是什麼，文件會存在那裡，連他自己都感到驚訝。

國家廣播公司新聞網(NBC News)10日報導，白宮律師辦公室發言人山姆斯(Ian Sams)只表示，會致力於正確做事，適當時機會提供進一步細節。

這批機密文件是在賓大拜登中心由律師發現，並報告國家檔案局，此事讓拜登政府備感尷尬。國會山莊報(The Hill)10日報導，拜登到墨西哥參加「北美領袖高峰會」時表示，自己由簡報得知發現機密文件，了解居然有政府檔案被帶去那間辦公室，十分驚訝，但他不知道文件是什麼，他的私人律師並未建議他過問那些文件。

前總統川普 表示，發現那些文件，司法部卻默不作聲，是不想影響去年11月期中選舉的結果；川普因離職後攜走許多機密、極機密文件，放在佛州海湖莊園自宅而被聯邦調查局(FBI)於去年8月起出，司法部目前正在刑事偵辦當中。

民主黨籍的參院情報委員會主席華納(Mark Warner，維吉尼亞州)表示，委員會將聽取政府官員簡報，了解拜登在副總統卸任之後，把機密文件放在私人辦公室一事。

華納表示，設置文件機密分級制度，是為了保護最重要的國家安全機密，委員會基於憲法規定的監督責任，將聽取海湖莊園及拜登私人辦公室找到機密文件兩案的報告。

華納另指出，委員會到目前只知道，拜登辦公室是找到機密文件後繳出，肯定與幾個月前政府機構去搜取（川普）機密文件，兩者有所不同，只是正因如此，委員會有必要聽取簡報。