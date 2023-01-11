我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

「我也很驚訝」拜登：不知機密文件內容

編譯潘勛／綜合10日電
在拜登卸任副總統後的華府私人辦公室找到機密文件，事件越演越大，參眾兩院情報委員會都表示關切。 （美聯社）
在拜登卸任副總統後的華府私人辦公室找到機密文件，事件越演越大，參眾兩院情報委員會都表示關切。 （美聯社）

去年11月在拜登華府的私人辦公室尋獲十件機密文件，何以兩個多月來，此事未見揭露？兩天來引發政壇和媒體關注，白宮官員10日拒絕置評。拜登總統則表示，不曉得發現的文件是什麼，文件會存在那裡，連他自己都感到驚訝。

國家廣播公司新聞網(NBC News)10日報導，白宮律師辦公室發言人山姆斯(Ian Sams)只表示，會致力於正確做事，適當時機會提供進一步細節。

這批機密文件是在賓大拜登中心由律師發現，並報告國家檔案局，此事讓拜登政府備感尷尬。國會山莊報(The Hill)10日報導，拜登到墨西哥參加「北美領袖高峰會」時表示，自己由簡報得知發現機密文件，了解居然有政府檔案被帶去那間辦公室，十分驚訝，但他不知道文件是什麼，他的私人律師並未建議他過問那些文件。

前總統川普表示，發現那些文件，司法部卻默不作聲，是不想影響去年11月期中選舉的結果；川普因離職後攜走許多機密、極機密文件，放在佛州海湖莊園自宅而被聯邦調查局(FBI)於去年8月起出，司法部目前正在刑事偵辦當中。

民主黨籍的參院情報委員會主席華納(Mark Warner，維吉尼亞州)表示，委員會將聽取政府官員簡報，了解拜登在副總統卸任之後，把機密文件放在私人辦公室一事。

華納表示，設置文件機密分級制度，是為了保護最重要的國家安全機密，委員會基於憲法規定的監督責任，將聽取海湖莊園及拜登私人辦公室找到機密文件兩案的報告。

華納另指出，委員會到目前只知道，拜登辦公室是找到機密文件後繳出，肯定與幾個月前政府機構去搜取（川普）機密文件，兩者有所不同，只是正因如此，委員會有必要聽取簡報。

拜登 川普 白宮

上一則

美墨加「三友峰會」展團結 加強反毒合作

下一則

拜登遭爆私藏10機密文件 涵蓋這3國情報

延伸閱讀

移民政策大轉彎 拜登政府被指令人困惑、自相矛盾

移民政策大轉彎 拜登政府被指令人困惑、自相矛盾
波索納洛挨批煽動暴力 民主黨施壓 要求趕出美國

波索納洛挨批煽動暴力 民主黨施壓 要求趕出美國
遭爆私藏機密文件 拜登：很訝異、不知道文件內容

遭爆私藏機密文件 拜登：很訝異、不知道文件內容
拜登擬改組內閣 76歲葉倫同意留任財長

拜登擬改組內閣 76歲葉倫同意留任財長

熱門新聞

遭到巨浪襲擊的郵輪維京北極星號被損毀的船艙。(Getty Images)

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

2023-01-04 11:35
美國仍有40%的家庭使用瓦斯爐，但醫學研究指室內使用瓦斯會造成兒童氣喘，排碳也有害氣候，聯邦政府開始研究禁用瓦斯爐。（美聯社）

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

2023-01-10 10:50
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」。通知指出，目前，2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。圖為北京首都機場。(美聯社)

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

2023-01-10 16:27
新一屆國會由於議長在經過4天投票後終於出爐，過程中共和黨眾院領袖麥卡錫對黨內極右保守派讓步許多。圖為眾院議長座位。(路透)

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

2023-01-07 09:12
新澤西州和俄亥俄州9日宣布將加入其他州的行列，禁止在政府擁有和管理的設備上使用和安裝TikTok。（路透）

數位芬太尼 讓美國人上癮…全美16州「禁用TikTok」

2023-01-09 20:34

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎