拜登遭爆私藏10機密文件 涵蓋這3國情報

拜登卸任副總統後的民間辦公室發現機密文件，引發風波。（歐新社）

拜登 卸任副總統後的民間辦公室發現十份機密文件，有線電視新聞網(CNN)10日引述消息人士指出，其中有國家情報備忘錄及簡報材料，含括的主題包括烏克蘭、伊朗及英國；司法部長加蘭德(Merrick Garland)已接獲文件調查初步報告。

全面偵辦？關鍵決定

司法消息人士指出，加蘭德面臨關鍵決定，該如何把案件推動下去，是否要展開全面刑事偵辦。芝加哥聯邦檢察官 勞許(John Lausch Jr.)已多次向加蘭德報告此事，目前未再排定其他簡報，但如有必要還會進行。

非機密文件箱夾機密

消息人士指出，這批機密文件的日期押在2013到2016年；有三、四個箱子，裡頭裝有非機密文件，完全吻合「總統紀錄法」(Presidential Records Act)，但機密文件也夾雜其中。

有線電視新聞網報導，在那間辦公室裡的絕大多數物件，都是拜登家族文件，包括拜登長子波‧拜登(Beau Biden)的葬禮安排、弔唁函。裝有機密文件的箱子裡是否有個人物事，目前不得而知。

加蘭德接獲國家檔案館(NARA)的轉介之後，已指派駐芝加哥聯邦檢察官偵辦此事。

期中選舉前6天就發現

這批文件是在去年11月2日找到，距期中選舉僅六天，但直到本月9日媒體報導，才被揭露。

消息人士指出，替拜登個人工作的律師當時正準備把那間位在華府市中心的辦公室關掉，看到一個香草色的卷宗標有「私人」字樣，把它打開，才注意到裡頭有機密文件，於是把卷宗蓋起來，打電話給國家檔案館。

拜登團隊與國家檔案館接洽後，繳出幾個箱子，即便箱中很多個人資料也一樣。

司法界消息人士指出，勞許已完成調查報告的起頭部分，把初步所見向加蘭德報告。

如此意味加蘭德現在必須決定要如何推動本案；加蘭德親身參與前總統川普 文件調查案，派遣聯邦調查局(FBI)幹員到川普的海湖莊園宅邸。加蘭德特別選勞許偵辦拜登這起機密文件案，原因在勞許是川普任命的聯邦檢察官之一，勞許並非拜登任命，可避免利益衝突。