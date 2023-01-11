反擊「歧視措施」中停發日韓公民赴中簽證

圖為中國旅客在北京首都國際機場準備搭機出遊。（中新社）

美赴中十年簽證 仍然停用

中國駐日本 和南韓 大使館10日宣布，自即日起，中國暫停審發日本和南韓公民赴中普通簽證；此外，中國駐美使館通知，2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。

中國駐日本大使館官網10日晚間近9時發布中國暫停審發日本公民赴中普通簽證。對於這項措施的有效期間，通知稱「何時恢復，請候通知」。

中國駐韓大使館10日宣布停發韓國公民赴中訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證後，中方同日再宣布停發日本公民到中國的簽證，以報復其對中國公民採取入境限制措施。

據中國外交部官網，中國外交部發言人汪文斌10日下午在例行記者會說，中國放寬防疫措施後，「少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施」。對此中方堅決反對並採取「對等措施」。

日媒率先引述業者報導，指中國當局已通知日本國內旅行社，即日起停止在日本的簽證核發手續。

不過，汪文斌下午被問及相關消息時未直接證實，而是重申中方的立場，並在媒體追問是否會將日本定為「針對中國採取歧視性限制措施的國家」時，要大家關注中國駐外使領館發布的相關消息。

南韓對中設限：有科學根據

根據中國外交部網站消息，新上任的外長秦剛9日與南韓外長朴振通話。在通話中，秦剛對南韓近期對自華入境人員採取臨時限制措施表達了關切，希望韓方秉持客觀、科學的態度。

韓聯社則報導，朴振強調南韓政府是依據科學加強針對自華入韓人員的防疫措施。

中國一個月以來大幅鬆綁防疫，染疫人數激增，加上中方8日放寬邊境，許多國家陸續對來自中國的旅客強化防疫措施。

日對中採72小時檢測陰性

日本從2022年12月30日起實施「中國限定」邊境管控強化方案，並從今年1月8日起又進一步實施強化管制措施，從中國本土搭機入境日本的旅客必須出示上機前72小時內檢測陰性證明。

此外，中國駐美大使館和各領館日前發布「關於最新簽證申請要求的通知」指稱，2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(俗稱「十年簽證」)仍暫停使用。如持此類簽證人員現階段有赴華需求，可按官網的受理範圍和材料辦理新簽證。暫不受理赴華旅遊、就醫事由的簽證申請。

目前可受理的簽證中，華人最為關心的Q2簽證，適用於赴中國短期（不超過180天）探望居住在中國境內的中國公民的親屬和具有中國永久居留資格的外國人的親屬。申辦者可提供被探視者簽字的邀請函（須在邀請函中寫明親屬關係）、邀請人的中國身份證(正反面)複印件，或外國人護照信息頁及在華永久居留證（正反面）複印件，以及其他通用材料，進行申請。

通知也指五類人無需辦理赴華簽證：適用各類互免簽證協定的外國人；持有效中國永久居留證件的外國人；持各類有效居留許可的外國人；24小時過境免簽人員；持有效APEC商務旅行卡（不包括虛擬卡）的外國人。