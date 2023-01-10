眾院議事規則表決通過 限制議長麥卡錫權力

【請寫圖說】 麥卡錫（前）當選議長後主持議事第一天，堪稱順利，通過議事規則，但也授予議員更多權力。（美聯社）

共和黨 籍眾議員 推動下，議事規則包裹法案9日傍晚以七票之差通過；這是麥卡錫 (Kevin McCarthy)出任眾院議長之後面臨的第一場考驗，測試他是否有辦法讓意見分歧的共和黨團步調一致。

議事規則包裹通常在國會新會期第一天交付表決，是眾議員接下來推動立法之前的必須步驟；然而，上周新會期開始後，議長選舉連續四日表決未過關，直到7日凌晨進入第15輪投票，麥卡錫才當上議長，但對黨內極右派做出許多讓步。

議事規則包裹法案9日以220票對213票表決通過，所有民主黨籍眾議員都投下反對票，一名共和黨籍眾議員也倒戈。根據歷年慣例，少數黨通常在會期開議的議事規則包裹法案表決時投下反對票。

包裹法案內容包括對「發言禮貌」(decorum)的標準規範、恢復「提議罷免議長」(motion to vacate the chair)條款，只要有一名共和黨籍眾議員提案，就能啟動罷免議長投票程序。

包裹法案還包括許多共和黨對於支出問題的優先考量，例如禁止研議可能導致強制增加支出的任何法案。

共和黨人士說，議事規則包裹法案有助於眾院運作順暢，因為其內容規定所有法案都只能聚焦單一議題，交付表決之前必須經過72小時審議。疫情期間，民主黨眾議員主導推出的議事程序權宜措施，例如可以透過代理人完成投票、以遠距方式連線參加委員會聽證會等，包裹法案中則全數撤銷。

共和黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員費希巴哈(Michelle Fischbach)說：「民主黨人橫行霸道，不顧國會規章與程序已經太久了，把眾院議事規則當做自我保護以及保護拜登政府免受監督的武器。」她說：「這一切就到今天為止。」

民主黨籍眾議員則說，反對議事程序包裹的原因是，法案內容加上麥卡錫與共和黨極右派的協商結果，等於允許共和黨拿美國經濟當人質。

民主黨籍緬因州聯邦眾議員平格利(Chellie Pingree)指出：「議事規則包裹法案讓人清楚看到，現在是極端派人士在擬訂議題，不是議長麥卡錫。」她說，麥卡錫沒有足以當上議長的票數，所以一而再、再而三對共和黨團裡的激進右翼讓步，只為了能夠掌握議事槌。