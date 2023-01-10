5名民主黨聯邦參議員可能退休 衝擊2024選情
新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，約有五名民主黨籍聯邦參議員，可能在2024年大選之前便提早一步宣告退休，將影響民主黨參院改選時的布局。
72歲的民主黨密西根州聯邦參議員斯塔貝諾(Debbie Stabenow)上周宣布計畫退休後，媒體開始關注出身決戰州的幾名民主黨參議員，是否將於2024年尋求連任。
「國會山莊報」分析，斯塔貝諾的宣布很可能為民主黨參議員退休潮來臨開了第一槍，如果選區選民結構對民主黨不利，共和黨勝出的希望便將大增。
民主黨在2022年期中選舉雖然保住參院多數席次，但2024年想要繼續守住參院多數難度將增加，內華達州、賓州、威斯康辛州等地估計都將面臨硬仗。
報導分析，正在思考是否爭取連任或宣告退休的民主黨參議員包括：
西維吉尼亞州曼欽(Joe Manchin)
身為民主黨中間派的曼欽，2021年12月擋下「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)在黨內引發眾怒；如果2024年尋求連任，曼欽勢必面臨黨內人士挑戰，而西維吉尼亞州2016年、2020年兩次總統大選則都是前總統川普勝出。
蒙大拿州泰斯特(Jon Tester)
過去三次選舉，泰斯特得票率都僅領先個位數勝出，2018年曾敗給泰斯特的共和黨對手羅森戴爾(Matt Rosendale)，極可能捲土重來。就連新科共和黨蒙州聯邦眾議員、前總統川普任內的內政部長辛基(Ryan Zinke)，也被認為2024年可能挑戰泰斯特。
賓州凱西(Bob Casey)
凱西5日宣布罹患攝護腺癌，引發輿論揣測是否將宣告退休。彭博新聞報導，2022年在共和黨初選輸給奧茲(Mehmet Oz)的前任對沖基金經理麥考米克(David McCormick)，可能於2024年繼續爭取共和黨提名。
威斯康辛州巴德溫(Tammy Baldwin)
巴德溫是美國史上第一位公開同性戀身分的聯邦參議員，威州雖為搖擺州，但巴德溫2012年選舉以得票率領先6%勝出，2018年得票率更是超過對手10%。
維吉尼亞州肯恩(Tim Kaine)
楊京(Glenn Youngkin)為共和黨拿下維州州長後，某些政治觀察家憂心肯恩可能無法連任。
瑪麗華盛頓大學(University of Mary Washington)領導與媒體研究中心去年9月的民調指出，假設2024年維州聯邦參議員選舉是肯恩對決楊京，肯恩獲得支持度為41%，楊京為39%。
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