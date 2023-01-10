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5名民主黨聯邦參議員可能退休 衝擊2024選情

記者顏伶如／綜合報導
西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽若尋求連任，勢必面臨黨內人士挑戰。（美聯社）
西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽若尋求連任，勢必面臨黨內人士挑戰。（美聯社）

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，約有五名民主黨籍聯邦參議員，可能在2024年大選之前便提早一步宣告退休，將影響民主黨參院改選時的布局。

72歲的民主黨密西根州聯邦參議員斯塔貝諾(Debbie Stabenow)上周宣布計畫退休後，媒體開始關注出身決戰州的幾名民主黨參議員，是否將於2024年尋求連任。

「國會山莊報」分析，斯塔貝諾的宣布很可能為民主黨參議員退休潮來臨開了第一槍，如果選區選民結構對民主黨不利，共和黨勝出的希望便將大增。

民主黨在2022年期中選舉雖然保住參院多數席次，但2024年想要繼續守住參院多數難度將增加，內華達州、賓州、威斯康辛州等地估計都將面臨硬仗。

報導分析，正在思考是否爭取連任或宣告退休的民主黨參議員包括：

西維吉尼亞州曼欽(Joe Manchin)

身為民主黨中間派的曼欽，2021年12月擋下「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)在黨內引發眾怒；如果2024年尋求連任，曼欽勢必面臨黨內人士挑戰，而西維吉尼亞州2016年、2020年兩次總統大選則都是前總統川普勝出。

蒙大拿州泰斯特(Jon Tester)

過去三次選舉，泰斯特得票率都僅領先個位數勝出，2018年曾敗給泰斯特的共和黨對手羅森戴爾(Matt Rosendale)，極可能捲土重來。就連新科共和黨蒙州聯邦眾議員、前總統川普任內的內政部長辛基(Ryan Zinke)，也被認為2024年可能挑戰泰斯特。

蒙大拿州聯邦參議員泰斯特過去三次選舉都贏得很驚險。（美聯社）
蒙大拿州聯邦參議員泰斯特過去三次選舉都贏得很驚險。（美聯社）

賓州凱西(Bob Casey)

凱西5日宣布罹患攝護腺癌，引發輿論揣測是否將宣告退休。彭博新聞報導，2022年在共和黨初選輸給奧茲(Mehmet Oz)的前任對沖基金經理麥考米克(David McCormick)，可能於2024年繼續爭取共和黨提名。

賓州聯邦參議員凱西5日宣布罹患攝護腺癌，引發輿論揣測是否將宣告退休。（美聯社）
賓州聯邦參議員凱西5日宣布罹患攝護腺癌，引發輿論揣測是否將宣告退休。（美聯社）

威斯康辛州巴德溫(Tammy Baldwin)

巴德溫是美國史上第一位公開同性戀身分的聯邦參議員，威州雖為搖擺州，但巴德溫2012年選舉以得票率領先6%勝出，2018年得票率更是超過對手10%。

威斯康辛州的巴德溫是美國史上第一位公開同性戀身分的聯邦參議員。（Getty Im...
威斯康辛州的巴德溫是美國史上第一位公開同性戀身分的聯邦參議員。（Getty Images）

維吉尼亞州肯恩(Tim Kaine)

楊京(Glenn Youngkin)為共和黨拿下維州州長後，某些政治觀察家憂心肯恩可能無法連任。

瑪麗華盛頓大學(University of Mary Washington)領導與媒體研究中心去年9月的民調指出，假設2024年維州聯邦參議員選舉是肯恩對決楊京，肯恩獲得支持度為41%，楊京為39%。

維吉尼亞州聯邦參議員肯恩（左）被指可能無法連任。（美聯社）
維吉尼亞州聯邦參議員肯恩（左）被指可能無法連任。（美聯社）

民主黨 西維吉尼亞州 參議員

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