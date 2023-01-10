眾院共和黨上任第一步 拆掉入口金屬探測器

共和黨掌握眾院的第一件事，就是拆掉入口的金屬探測器；這個探測器是2021年發生國會暴亂後裝的。（美聯社）

國會新任議員就任後，眾院共和黨 人第一步便是移除眾院入口處的金屬探測器，此安檢儀器在兩年前國會暴亂後由時任眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)宣布設置，但這一規定也受到眾院共和黨人反彈，稱該安全措施無必要性。

上周眾院共和黨人安排9日就眾院程序委員會(House Rules Committee)的一組相關規定表決，以撤銷未遵守安檢規定的罰款。

移除金屬探測器也象徵著新任的共和黨多數派一直以來反對民主黨任何與國會暴亂相關的措施。

2021年1月6日國會暴亂導致逾140名官員受傷，5人死亡，幾日後裴洛西下令設置金屬探測器，去年2月眾院民主黨議員表決對迴避安檢的議員開罰，初犯罰5000元，再犯罰1萬元；表決未獲得任何一共和黨眾議員 支持。

幾名共和黨眾議員公然無視安檢規定變動，躲避金屬探測器，共和黨聯邦眾議員休曾格(Bill Huizenga)、高梅特(Louie Gohmert)、克倫紹(Dan Crenshaw)、克萊德(Andrew Clyde)等人均曾因未遵守規定被罰款。

新任議長、加州聯邦眾議員麥卡錫(Kevin McCarthy)此前曾表示支持拆除金屬探測器，獲得保守派及溫和派共和黨人支持。

自兩年前的國會暴亂後，國會警察一直積極落實新規，防止另一次暴亂發生，國會警察向「今日美國報」(USA TODAY)發表的聲明稱：「儘管第118屆國會沒有在眾院外進行安檢的規定，我們還是會針對所有進入每一棟國會建築的訪客進行檢查。自2021年1月6日起，我們已經做出逾百項改進，提升國會大廈的安全。」

禁止訪客攜帶的違禁品包括刀、槍、武器及剃刀等。