13%兒童氣喘疑因「瓦斯烹調」聯邦考慮禁家用瓦斯爐

美國仍有40%的家庭使用瓦斯爐，但醫學研究指室內使用瓦斯會造成兒童氣喘，排碳也有害氣候，聯邦政府開始研究禁用瓦斯爐。（美聯社）

環保智庫發表於期刊的研究指出，美國兒童氣喘病例中，有12.7%疑與室內使用瓦斯烹調有關，指瓦斯造成的健康危害堪比二手菸；聯邦消費者產品安全委員會(CPSC)也基於有害的室內空氣汙染，考慮禁用瓦斯爐，以免危害人體健康；拜登 政府推動的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)則透過補助，減輕中低收入 戶更換電子廚具的負擔。

紐約大學法學院的「政策完整性研究所」(Institute for Policy Integrity)與「美國化學學會」(American Chemical Society)報告指出，美國約有40%的家庭在廚房裝設燃燒天然氣的瓦斯爐，這類廚具使用時會釋出一氧化碳和懸浮顆粒，其濃度被環保署(EPA)與世界衛生組織(WTO)視為可能不安全，且與心血管等疾病、癌症 有關。

美國仍有40%的家庭使用瓦斯爐，但醫學研究指室內使用瓦斯會造成兒童氣喘，排碳也有害氣候，聯邦政府開始研究禁用瓦斯爐。（歐新社）

環保智庫「洛磯山協會」(Rocky Mountain Institute)上月發表於「國際環境研究與公共衛生雜誌」(IJERPH)的研究主要作者顧文德(Talor Gruenwald)表示，約65萬名美國兒童患有氣喘，「若未接觸瓦斯爐，他們可能不會生病」。

智庫：用瓦斯爐像吸二手菸

顧文德是電氣化倡導團體「Rewiring America」的數據學者，他形容，暴露於二手菸也可能造成氣喘風險，「使用瓦斯爐就好比家中有吸菸者」。

研究共同作者、倡議潔淨能源的非營利組織RMI無碳建築計畫經理希爾斯(Brady Seals)說，「這是歷時50年的研究，顯示瓦斯爐對我們的健康有害，也是兒童氣喘的強烈證據。」

CPSC主席特魯姆卡(Richard Trumka)表示，CPSC預定今年稍晚就瓦斯爐議題召開公聽會。

聯邦參議員布克(Cory Booker)與拜爾(Don Beyer)上月呼籲CPSC即刻採取行動，否則會對少數群體和低收入戶形成「累積負擔」。

家電協會：室內通風才治本

能源部長葛蘭何(Jennifer Granholm)等人呼籲多使用電爐和電磁爐，拜登去年簽署的「降低通膨法」補助中低收入戶家庭最高840元購置新家電，經費總額共45億元。

家電製造協會(Association of Home Appliance)副主席吉兒‧諾提尼(Jill Notini)則表示，通風才是解決室內空汙的關鍵，而非禁用特定商品。

紐約市自今年開始，規定新建築不能再使用室內瓦斯爐。