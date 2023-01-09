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市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

WSJ：習近平為何突放棄清零政策？20大是關鍵

編譯潘勛／綜合8日電
去年11月習近平首次疫情期間出訪參加APEC及G20峰會時，中國境內的疫情感染已經擴大，但習近平仍不為所動。圖為未戴口罩的習近平出席曼谷的APEC峰會。(美聯社)
去年11月習近平首次疫情期間出訪參加APEC及G20峰會時，中國境內的疫情感染已經擴大，但習近平仍不為所動。圖為未戴口罩的習近平出席曼谷的APEC峰會。(美聯社)

中國國家主席習近平突然全然扭轉新冠疫情動態清零政策，其原因讓外界琢磨費勁，華爾街日報(WSJ)8日報導，據悉乃是到去年10月疫情已十分嚴重，為了準備中共20大，習仍一切維穩，接著抗議浪潮傳開，再加上政府許多部門終於央求改變封控政策，習近平終於扭轉自己整個疫情期間的政策。

政府官員及親北京決策圈的謀士指出，儘管過去三年，嚴格封控大多時候防堵住疫情，但去年10月，全國疫情大增的報告不斷流入北京中央政府，讓習近平很難再主張動態清零政策管用。

清零圍堵政策付出的代價很高，中國外銷及零售都受重傷，地方財政枯竭，不少地方人民已被逼到崩潰。

官員及謀士表示，但習近平一開始不打算扭轉立場，直到11月中旬，他還猶疑是否要扭轉與自己密切相關的清零封控政策，若要，又該如何做。

但11月下旬，中國最大城市群發生罕見的抗議浪潮，再加上政府許多部門都緊急求懇，終於讓習態度轉變。到了12月上旬，動態清零政策已大致取消。

封控政策突然扭轉，讓中國陷入新的公衛緊急狀態；全國醫院的醫護人員，以及中國疾病預防控制中心各地分支事先都沒接到警訊，面對病人大增，醫療基本物資卻沒準備。

中國衛生最高主管單位不再公布每日染疫統計，12月伊始報告說，死於新冠人數為數十名。

但據WSJ取獲中國國家衛生健康委員會12月21日會議文件，12月1到20日之間，全中國染疫人數近2億5000萬人，北京2200萬居民半數已感染；文件真確性已獲熟悉新冠事務官員證實。

國家衛生健康委員會主任馬曉偉在會議備忘錄上表示，疫情爆發愈來愈快，「我要強調，病疫無可避免」；衛健委目前拒絕對此置評。

由富裕城市到鄉村，醫院急診室及加護病房都擠滿病人，病床乃至基本的退燒藥都難取得；因疫苗接種幾個月前便陷入停滯，許多病人都是老年人，疫苗保護力不足甚至沒有。

火葬場堆滿遺體，迫使某些情急的家屬央求應急工人到家中收屍，或者把遺體帶到幾百里外火化。

中共20大10月22日閉幕，習近平獲得第三個任期；許多經濟學者及中國民眾本以為新冠封控會放鬆，但即便到德國總理蕭茲(Olaf Scholz)11月4日訪問北京之後，習都沒對動態清零政策釋出鬆動跡象，但該政策已成為社會不穩、經濟動盪的源頭。

習近平在12月31日發表的新年賀詞上，顯然承認自己的清零政策180度大轉彎，已損及民眾對他領導的信任，「目前疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候」、「每個人都不容易」。

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