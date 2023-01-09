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中國開放 國民去哪兒？這7個國家最受歡迎

編譯徐薏茹／綜合8日電
中國8日重啟國門，大批中國旅客也準備好到海外旅行。圖為8日上海浦東機場許多戴著口罩的旅客入境。(Getty Images)
中國8日重啟國門，大批中國旅客也準備好到海外旅行。圖為8日上海浦東機場許多戴著口罩的旅客入境。(Getty Images)

中國8日正式開放邊境，大批中國旅客也準備好到海外旅行，根據旅遊網Trip.com Group的數據，12月底宣布將鬆綁限制隔天，中國出境航班預定即暴增254%，旅遊業前景樂觀，有線電視新聞網(CNN)整理報導中國公民在國門大開後的熱門出遊目的地。

根據Trip.com Group的預訂資訊，目前最熱門的目的地為新加坡、南韓、香港、日本及泰國，長途旅行則是美國、英國、澳洲領先。

Trip.com Group媒體暨執行傳播主任溫蒂．閔(Wendy Min)指出：「我們看到的趨勢是，由於價格較低，短程航班很受歡迎，新加坡、南韓、日本一直很受中國旅客歡迎，即使是疫情前也是如此。」

中國出境遊研究所(COTRI)所長王立基(Wolfgang Georg Arlt)博士表示，率先恢復區域旅遊是合理的，因為到近距離的景點旅遊較容易也更便宜，但2023年第一季將幾乎都是有急迫性目的的非休閒旅遊，如商務旅行、家庭團聚、學生留學或醫療需求等。

中國的商務旅客會希望與世界主要經濟體重新連結，如美、日、歐，此外美、英、澳等國家也吸引許多中國學生。

王立基指出，休閒旅遊將於今年第二季開始增加，屆時護照及簽證程序將更順暢，航班也將全面恢復。

第一季建立起消費者信心後，王立基預期4月左右將有更多中國旅客選擇以幸福、放鬆、親近自然為重的區域旅遊，「歷經這一切的壓力及問題，還有許多的悲傷，可以預期很多人會選擇在長周末，或到越南、泰國和柬埔寨的海岸渡假村遠離這一切。」

新冠疫情之前，中國是全球最大的出國旅遊市場，根據世界旅遊組織(UNWTO)的數據，2019年中國遊客出境人次達到1億5460萬人，花費將近2550億元。

根據COTRI的數據預測，今年年底中國出境旅遊可望達到1億1500萬人次，約回升四分之三，包括到香港、澳門的旅行。

旅遊數位行銷公司「龍途國際」市場傳訊副總監巴欣晏(Sienna Parulis-Cook)指出隨著旅遊復甦，許多目的地可望恢復疫情前排名。疫情前最多中國旅客造訪的國家依序為泰國、日本、越南、南韓、新加坡。

疫情 新加坡 泰國

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