中國飛比利時班機廢水新冠陽性 德比盧警告：勿赴中

國際對中國至目前公布疫情資料，仍認為不透明。中國官方公布7日境內新冠死亡病例兩人。圖為本月5日上海一家殯儀館外等候的家屬。(路透)

儘管中國已於8日宣布重新開放國境，但現已有十多個國家對來自中國的旅客實施新入境規定，歐盟專家上周也「強烈鼓勵」27個會員國，要求來自中國航班的乘客出發前篩檢，並隨機採檢從中國入境旅客及其班機廢水。

德國7日勸告國民，非必要勿前往中國，因為中國放鬆清零政策後新冠疫情 嚴重加劇。比利 時和盧森堡隨後也跟進發出警告。

法新社報導，德國外交部在推特發文說：「我們目前勸告國民，非必要勿前往中國，原因是當地已出現疫情高峰，使醫療系統疲於應付。」盧森堡外交部隨後發布聲明說：「盧森堡採取與德國旅遊建議一致作法，目前建議非必要勿前往中國。」

泰國8日宣布，自1月9日起，所有入境的國際旅客皆需出示完整接種疫苗證明，或是去年7月之後的感染新冠肺炎康復證明，這項政策將實施至1月31日。泰國避免僅針對中國旅客，而是對所有外國旅客重啟防疫限制。

另外，比利時宣布對中國飛來班機的廢水檢測 病毒後，7日第一班飛機受檢測結果呈新冠病毒陽性反應，但研究人員告訴當地媒體，因廢水缺乏糞便，難以判定是否為新病毒變異株。

全球多國對於中國解除出境疫情管制嚴陣以待，比利時政府2日率先宣布將檢測來自中國班機上的廢水，以便「事後追蹤」資訊不夠透明的中國，是否出現新的病毒變異株。

這項政策在4日歐盟部長會議中成為「鼓勵各國採行」的作法之一。

「布魯塞爾時報」報導，7日降落在比利時札范登機場(Zaventem)的中國班機，成為該政策第一個受檢對象。魯汶大學醫學研究所(Rega Institute)公布的檢驗結果顯示，該班機上的廢水檢測出現微弱的新冠病毒陽性反應。最受關切的「病毒是否為Omicron之外的其他變異株」，因受檢廢水中缺乏糞便而難以分辨。