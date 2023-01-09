「回到疫情前了」中國重開國門 入境免隔離只需30分鐘

中國8日重開國門，上海浦東國際機場8日可見親朋好友團聚的溫馨畫面。(Getty Images)

中國8日重開國門，取消實施近三年的入境隔離管制，境外人員憑行前48小時核酸檢測陰性證明即可入境，中國和香港 首階段通關也同步啟動。中國重開國境，對全球旅運與疫後情勢帶來深遠影響。中國疾控中心同時表示，中國7日新增新冠2宗死亡個案，分別來自廣東和雲南。

中國上月26日宣布，自1月8日起，將「新冠肺炎」更名為「新冠感染」，實施傳染病「乙類乙管」，不再對入境人員採取隔離等檢疫管理措施。此前，中國對入境人員實施過「14＋7」、「7＋7」、「7＋7」和「5＋7」等入境隔離要求。

昨天上午，北京 、上海、成都與南京等機場 陸續迎來入境航班，一名在香港就學的王姓學生入境後表示，下飛機後取行李、通關等過程約只需30分鐘，「基本跟以前（疫情前）一樣了」。

央視報導，昨天凌晨從加拿大多倫多、新加坡起飛的航班先後停靠廣州白雲國際機場和深圳寶安國際機場，機上共搭載387名入境旅客，成為中國新制實施後，率先適用入境免核酸檢測與免集中隔離的旅客。

8日上午，北京首都機場也迎來首班免隔離入境北京航班，搭載來自香港的281名旅客，10時36分落地後，首批旅客11時20分許陸續完成通關，抵達入境大廳，與前來迎接的親友重逢。而隨後降落的來自波蘭華沙的航班，則成為中國開放國門後，首個落地北京的國際航班。

北京首都機場人員受訪指出，8日日起，入境旅客下機後只需填報海關的流行病學調查，並自助填寫核酸結果，自動檢測體溫正常後即可辦理入境手續，隨後就能自行離開。

根據北京機場公告，8日共有來自香港、澳門、波蘭華沙、德國法蘭克福、西班牙馬德里等地共八個入境航班降落在北京首都機場T3航廈。

隨著中國開放國門，上海、北京等地公安局出入境管理局8日公告恢復出入境證件辦理，辦理窗口全量開放。深圳市出入境管理局網站的出入境、港澳個人簽注等系統，8日還一度因訪問量激增當機。

中國「同程旅行」等平台數據顯示，8日中國出入境機票訂單暴增超過六倍，是2020年3月以來新高。

一位拿著紅玫瑰花束的林先生，8日與女友父母一同到北京機場接機，他說兩人已經半年多沒見，女友在澳洲讀書，此次從香港轉機回北京，入境過程中未受阻礙。

在香港讀書、搭乘8日首班機返回北京的王姓學生說，下飛機後，包括取行李、通關的過程約僅需30分鐘，相當順暢，也不用進行核酸檢測，基本跟以前一樣了。他提到，因為是首日、首班機，機場內並沒有太多人，相信未來會逐漸恢復人潮。