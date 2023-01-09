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「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

中國工廠無法開工 美國恐面臨醫療用品短缺

編譯孫梁／綜合8日電
中國疫情大面積延燒和確診感染激增，造成許多工人病患和工廠無法開工。圖為本月5日上海一家殯儀館外等候的家屬。(路透)
中國疫情大面積延燒和確診感染激增，造成許多工人病患和工廠無法開工。圖為本月5日上海一家殯儀館外等候的家屬。(路透)

中國疫情大面積延燒和確診感染激增，造成許多工人病患和工廠無法開工，美國可能再度面臨醫療供應品短缺的局面。

2020年疫情爆發之初，暴露出美國對中國生產的口罩、乳膠手套、防護服、關鍵藥物和醫療設備零件等醫療品的嚴重依賴，聯邦政府過去三年減少對中國醫療品依賴的努力，未來數周和數月將面臨考驗。

國家廣播公司(NBC)8日報導，美國官員和醫療供應商在密切關注中國疫情的發展，目前尚未出現與中國新一波疫情直接相關的短缺。但健保部門和供應鏈分析師警告說，中國新一輪疫情的影響可能數月後才能顯現，對供應鏈的影響究竟多大，要看中國疫情未來數周的發展軌跡。由於中國放開後不再公布確診和死亡人數，美國官員因缺乏數據很難做出判斷。

拜登政府在協調聯邦各部門以加強對醫療品供應鏈的監督，一位政府官員表示：「我們在關注醫療供應鏈可能中斷的早期跡象，鑑於目前中國的情況，至少是藥物和個人防護設備目前還沒有受到影響。由於我們採取了增加庫存和減少對中國依賴的措施，預計不會出現短缺。」

明尼蘇達大學傳染病研究中心主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)說：「中國實行清零政策期間給我們的最大擔憂，是工廠關閉造成的產能降低，這是中國疫情對供應鏈的最嚴峻挑戰。」

中國新一波疫情可能帶來的短缺，包括抗生素和血液稀釋劑等仿製藥，以及用在先進醫療設備上的電子器件，儘管拜登政府努力增加國內供應，但醫療設備生產的複雜性、高成本和繁雜法規，都限制了產能的轉移。

美國2020年從中國進口32億元製成藥和成分藥，包括抗生素、抗抑鬱藥、避孕藥和化療藥，美國四分之一強的血液稀釋劑和近20%的麻醉生產都是設在中國。而且美國從印度和歐洲進口的藥物中，絕大部分的成分藥都是中國製造。

CNBC報導，中國最大港口、遠洋航運和製造業訂單的完成有放緩跡象，但要數周才能確定是疫情還是美國消費需求降低造成的。由於缺乏中國的感染人數、爆發地、死亡率和病毒變種等數據，美國供應商很難判斷供應鏈會何時在何處中斷，物流部門表示，他們是依賴中國的人脈關係和分析數據進行判斷。

疫情 供應鏈 拜登

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