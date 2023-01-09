美國會暴亂翻版 巴西前總統支持者聲稱大選舞弊 襲擊國會、總統府、最高法院

巴西前總統波索納洛支持者8日闖入首都巴西利亞的三權廣場，圖為波索納洛的支持者們在普拉納爾托宮外，與鎮暴警察發生衝突。(美聯社)

巴西 前總統波索納洛 (Jair Bolsonaro)的支持者拒絕接受他的敗選，聲稱大選有舞弊，8日攻入首都巴西利亞的國會、最高法院及總統府；首都安全部隊一開始被暴民壓垮，新總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)下令聯邦安全部隊介入直到月底；路透報導，光景之嚴峻令人回想到2021年的美國國會暴亂案。

巴西前總統波索納洛支持者8日闖入首都巴西利亞的三權廣場，破壞總統府、國會和聯邦最高法院，堪比2021年1月6日時任美國總統川普的支持者闖入美國國會大廈一般。(美聯社) 波索納洛的支持者闖進總統府普拉納爾托宮。(美聯社)

第一波至少400多人被捕

巴西的軍警在當晚強力清場，發射催淚瓦斯驅散入侵政府建築的民眾，並逮捕第一波至少400多人的暴民支持者。

波索納洛敗選後避居佛州

據紐約時報報導，極右派的波索納洛自敗選後，12月下旬便住到佛州奧蘭多市。華爾街日報報導，波索納洛批評支持者不該衝進巴西首都政府大樓、襲擊總統府、國會和最高法院，他說，「在法律範圍內的和平示威是民主的一部分。然而，像今天的行為以及左派在2013年和2017年進行的破壞和入侵公共建築的行為，是民主的例外。」

去年10月30日巴西總統大選第二輪投票 ，左翼總統候選人魯拉險勝波索納洛，但很多波索納洛的支持者質疑選舉結果。路透報導，波索納洛在沒有證據的情況下，多次質疑巴西國內電子投票系統的可靠性，許多他的死忠支持者相信這個論調。

美聯社報導，數千示威者8日繞過維安封鎖屏障，爬上三棟建築物屋頂、砸破窗戶再入侵；國會、最高法院及總統府都在巴西利亞市遼闊的「三權廣場」(Three Powers Square)，事發當時大致空無一人。

有些示威者呼籲軍方介入，要不是讓波索納洛復位掌權，就是把左派的魯拉趕下台。比

巴西新當選的總統魯拉(左)，與不服敗選的前總統波索納洛。(美聯社)

總統魯拉：這些人應受懲

魯拉在聖保羅州形容那些人是「法西斯狂熱分子」，受波索納洛鼓動而叛亂，另宣讀新簽署的總統令，要求聯邦政府控制聯邦地區的維安；魯拉表示，那些人的行為史無前例，必須受到懲罰。

「全球新聞」(Globo News)電視頻道播出抗議者身著黃綠國旗顏色服裝，最後在首都演出暴動，讓去年10月30日投票以來，長達數月的全國緊張來到最高峰。

波索納洛是美國前總統川普的追隨者，效法川普的不肯承認敗選，另不實宣稱巴西的電子投票系統有舞弊，鼓動否認選舉的人8日發生暴動。

波索納洛頻頻與最高法院法官齟齬，兩造會談的會議室現遭暴徒搗毀；暴徒另用消防水龍噴入國會建築，破壞總統府內各辦公室。

波索納洛的支持者攻擊鎮暴警察車輛。(美聯社) 巴西前總統波索納洛支持者8日闖入首都巴西利亞的三權廣場，圖為波索納洛的支持者闖進總統府普拉納爾托宮，就地而坐，與鎮暴警察對峙。(美聯社)

警方已奪回政府三座大樓

警方動用催淚瓦斯奮力奪回三座建築，電視畫面顯示，到8日下午示威者雙手被反綁，警方趕著他們走下總統府旁的斜道。司法部長迪諾(Flavio Dino)傍晚召開記者會表示，已恢復對三座建築物的控制，CNN粗估有400人被捕；警方還在噴催淚瓦斯，驅趕逗留該區的示威者。

但暴徒已造成破壞，不少巴西民眾質疑警方何以忽視事先大量的警告，毫無準備，是不是與暴徒有所串通。

魯拉在記者會上也指責警方「無能或行為失當」，幾周前波索納洛的支持者在首都暴動，警方也有縱容之嫌；魯拉矢言揪出那些無能的警察，加以懲罰，逐出警界。

這起事件令人想起美國國會2021年1月6日遭川普支持者攻打。幾個月來，政治名嘴一直警告，認為巴西可能發生類似的硬闖國會事件，原因在波索納洛沒有佐證也一直在放話，質疑國家投票系統的可靠程度。

巴西大選結果廣獲不分立場的政界人物承認為正當合法，某些波索納洛的盟友也在其中，數十國政府已承認巴西總統選舉結果。

跟美國國會暴亂案不一樣的地方在時逢周日，巴西國會與最高法院裡沒幾位官員在內工作。美國總統拜登表示，巴西暴動「令人震驚」，國務卿蘇利文(Jake Sullivan)更進一步在推特發文，指美國譴責任何想斲傷巴西民主的行動。

CNN引述聯合國秘書長古提瑞茲也譴責攻擊行為，他說巴西民眾和政府必須尊重民主。