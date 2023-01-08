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拜登新策允許遣返更多無證客 民主黨西語裔反應兩極

編譯俞仲慈／綜合7日電
拜登政府5日宣布擴大法典42卷(Title 42)的防疫限制，允許遣返更多無證移民。圖為邊界的警員看著無證移民進入庇護所。(Getty Images)
拜登政府5日宣布擴大法典42卷(Title 42)的防疫限制，允許遣返更多無證移民。圖為邊界的警員看著無證移民進入庇護所。(Getty Images)

國會西裔黨團(Hispanic Caucus，CHC)針對拜登新公布的移民政策7日召開會議，出現兩極反應，有的民主黨人覺得事不關己，但也有人深感憤怒，痛斥拜登新政策剝奪移民權利，和川普時代的移民政策根本換湯不換藥，CHC內部意見分歧，顯示儘管移民問題被視為西班牙裔的根基，但也仍離不開國會議員自身的政治考量。

拜登政府5日宣布擴大法典42卷(Title 42)的防疫限制，允許遣返更多無證移民，同時承諾允許約3萬名古巴人、委內瑞拉人、尼加拉瓜人和海地人入境美國，換言之，拜登政府一手採取更嚴厲的遣返措施，一手換取無證移民合法入境的途徑。

國土安全部部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)呼應白宮說辭，稱國會若通過該提案，可解決邊境移民問題，同時也有助於解決美國勞動力短缺問題。

CHC現任主席、加州眾議員芭拉甘(Nanette Diaz Barragán)第一份聲明即對拜登政府新政策表示失望，「歡迎政府為擴大無證移民尋求庇護而採取的努力，但擴大川普時代失敗的移民政策感到失望，該政策長期剝奪移民者應該獲得的程序正義。」

前CHC主席、德州眾議員卡斯楚(Joaquin Castro)也針對拜登新政策表達強烈譴責，「拜登新政策將加劇南方邊境的混亂。」

CHC成員之一的華盛頓州參議員賈亞帕(Pramila Jayapal)和伊利諾州參議員賈西亞(Jesús García)認為利用公衛法拒絕庇護者尋求合法權利，以及限制尋求庇護合法的潛在法規實屬「不可接受」，呼籲拜登總統「重新考慮」。

另外紐約州眾議員艾斯帕亞(Adriano Espaillat)表示政府和相關人士皆忽略移民危機的核心問題，「除非解決這些問題，……我們必須開始解決這些問題，但我認為我們還沒有。」

與會者之一的加州眾議員科雷雅(Lou Correa)坦承面對難民問題，議員之間各有不同政治考量，「(位處邊界)的他們首當其衝，因此會尋求解決方案，而且可能比其他人更願意接受這些解決方案。」另外其他CHC成員也指出，拜登政府為移民另闢合法途徑的承諾，最終也可能無疾而終。

移民 拜登 眾議員

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