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從支持移民變加速遣返 拜登政策轉彎

編譯徐薏茹／綜合7日電
拜登總統過去倡導擁抱移民，但是湧入的無證移民太多，只得改變政策。圖為位於德州艾爾帕索的海關及邊境保護局。(Getty Images)
拜登總統過去倡導擁抱移民，但是湧入的無證移民太多，只得改變政策。圖為位於德州艾爾帕索的海關及邊境保護局。(Getty Images)

拜登總統5日宣布美國邊境政策的重大改變，從墨西哥非法入境的無證移民將遭到立即遣返，擴大遣返移民人數，新規與拜登政府最初宣揚對移民友善的理念產生矛盾與衝突。

俄勒岡大學政治學者蒂奇諾(Daniel Tichenor)追蹤美國不斷轉變的移民方針，他指出5日宣布的新政策是拜登的「拐點」(inflection point)。蒂奇諾表示：「所有當代的民主黨總統，包括卡特、柯林頓、歐巴馬到現任總統拜登，都發現移民問題是政治雷區。」

「一方面，民主黨幾代以來被塑造成支持移民的形象，該黨很大一部分基礎是亞裔、拉丁裔，和其他支持新移民的選民。但另一方面，拜登政府正面臨主張加強邊境控制的壓力，這是民主黨在無黨派選民及亞利桑納等搖擺州的政治弱點。」

最初拜登似乎是在移民政策上最自由的民主黨總統，剛上任便取消幾項川普政府時期的移民政策，共和黨則在法院展開反擊，並在邊境問題加劇的情況下掌控公眾觀點，共和黨籍州長以巴士和飛機將移民送往北方城市，表達抗議，其中一些共和黨人可能成為2024年總統大選候選人，他們和川普一樣以移民為核心議題。

但拜登政府新宣布的邊境限制擴大川普政府疫情時期引用的政策「美國法典第42卷」(Title 42)，以大幅降低非法越境人數，該政策允許邊境官員在不舉行聽證會的情況下驅逐移民，避開保障在美國境內提出申請庇護機會的聯邦法律。

拜登政府一直以來試圖終止第42卷防疫遣返令，但現在卻大轉彎，擴大該法令作為接下來新移民方針的主要工具。

新措施規定，每個月將允許來自委內瑞拉、古巴、海地、尼加拉瓜四國共計3萬個合法移民進入美國境內，前提是必須有擁有符合資格的擔保人(sponsors)，並通過背景審查；此外，移民可透過「CBP One」應用程式在官方邊境安排預約尋求庇護。

移民 拜登 邊境

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