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拜登來訪前夕 德州邊境逮捕上百名無證移民

編譯俞仲慈／綜合8日電
拜登總統預定周日親訪美墨邊界，圖為艾爾帕索市警員及州警準備逮捕一名被控犯罪的無證移民。(Getty Images)
拜登總統預定周日親訪美墨邊界，圖為艾爾帕索市警員及州警準備逮捕一名被控犯罪的無證移民。(Getty Images)

拜登8日抵達德州艾爾帕索(El Paso)訪問，是他上台以來首次走訪美墨邊境。國家廣播公司(NBC News)披露一段影片，顯示當地邊境執法人員在拜登來訪前，展開大規模行動，逮捕上百位無證移民，引起人權團體不滿，指控執法單位此舉可能違反國土安全部門政策，簡直就是拜登政府自打嘴巴。

這支由收容所志工提供的影片，拍攝時間是德州時間3日晚間，邊防人員大張旗鼓在街上巡邏，無視於無證移民的哀求，在教堂外逮捕約100至150人。

國家移民法律中心(National Immigration Law Center)副總裁格雷比爾(Lisa Graybill)指控教堂外的逮捕行動，可能違反國土安全部的政策。2021年10月，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas) 向旗下所有機構負責人發送一份備忘錄提醒大家，教堂和法院等場所不應逮捕無證移民。「這是一次清理行動，旨在以特定方式展示艾爾帕索，並以特定方式展示總統的執法行動。」格雷比爾表示。

不過，聯邦海關及邊境保衛局(Customs and Border Protection)表示該行動只是為了因應艾爾帕索逃避逮捕的無證移民，「CBP負責確保入境口岸的邊界安全，設置檢查站，並增加邊境巡邏隊在該地的執法人力。」 

截至去年12月中旬，進入艾爾帕索的無證移民人數創下新高，每天多達2500人，迫使該市設置更多收容所安置移民，但仍有許多無證移民在教堂外和公車站旁、餐風露宿。

邊境巡邏官員告訴NBC記者，被捕的無證移民從墨西哥邊境城市華雷斯(Juarez)越界後、尚未被逮捕，他們被捕後將被帶到該市移民處理中心，再根據美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定，不是被遣返回墨西哥，就是依指定日期出庭受審。

拜登政府5日宣布新的無證移民政策，可以增加遣返墨西哥的移民人數，8日艾爾帕索之行旨在宣傳該政策，也為合法移民開闢更多途徑。

移民 美墨邊境 拜登

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