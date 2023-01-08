春運啟動 中國恐掀更大染疫潮

一年一度的中國「春運」7日啟動，預計未來40天內將有20億人出行；由於8日起中國將全面取消對入境人員隔離的規定，各國擔心將引發新一輪的新冠變種病毒大傳播。圖為江蘇蘇州高鐵站人潮洶湧。(美聯社)

開放國門 全球緊張

中國自7日起迎來一年中最繁忙的「春運」(春節客運)。在過去兩年多裡，在嚴厲的「清零」抗疫政策下，人們出行受到限制，經濟活動陷入停滯，春運也因此蕭條。但上月中國政策突變，幾乎解除所有抗疫限制措施，民眾獲得出行自由，8日起更將全面取消對入境人員隔離的規定。

億萬人返鄉渴望又恐懼

然而由於解封缺乏必要的準備和過渡，中國的新冠疫情 很快便如海嘯般橫掃全國各地，在民眾中引起了前所未有的恐慌。「春運」既承載億萬民對回家團聚的深切渴望，也濃縮著他們對回家可能將病毒帶給家人造成悲劇的憂慮。中國防疫 8日起全面大鬆綁後，放開防疫管控的中國更引起全球警惕。

40天春運20億人次出行

中國交通運輸部數據顯示，在春運首日，中國綜合運輸預計發送旅客3473萬人次，比去年成長不少。當局預測，今年將有20多億人次在春運的40天中出門旅行，客流量超過去年將近一倍，相當於新冠大流行爆發前的2019年的七成。

乘客在北京火車站檢票搭乘火車返鄉。(路透)

在疫情期間，中國有大批農民工滯留在外。現在很多人都擔心，他們若返鄉，極可能會在醫療條件比城市差的農村和鄉鎮引起新一波更大規模的感染浪潮，從而造成更多死亡。

農村醫療不足 疫情更堪慮

在中國解封的20多天裡，北京、上海、廣州、武漢、天津、西安等大中城市都發生了嚴重的醫療擠兌現象，醫院人滿為患、藥品和搶救設備奇缺、火葬場裡遺體堆積如山。這樣的情況如果發生在農村，很多人擔心，後果不知會糟糕多少倍。

中國國家衛健委發言人米封7日表示，中國農村地區廣大，人口很多，人均醫療資源相對不足，有必要給農村提供便利服務，加快農村老年人的疫苗接種，建立起基層防線。

交通運輸部副部長徐承光告誡民眾乘坐公交要戴口罩，要特別注意健康和個人衛生。

各國要求中國旅客檢陰

急於擺脫疫情夢魘的中國當局正在迅速取消邊境控制，為被困三年的國民走出國門鋪平道路。但越來越多的國家對此感到緊張，紛紛採取措施因應。

8日中國全面取消對入境人員進行隔離的規定，而在過去三年裡，中國政府終止堅持苛刻的入境隔離政策，國門緊閉。這種變化各國緊張和警惕，由於預計春節期間會有大量中國旅客出境旅遊，已有數十個國家提前要求入境的中國旅客提供最新的病毒檢測證明。

世衛組織(WHO )為掌握中國疫情變化情況與中國方面進行了多次接觸和溝通，但結果都令人失望。WHO多次抱怨中方沒有為他們作出明確結論提供足夠的疫情變化信息。

中國官方報告的染疫死亡病例僅1萬7千500例，但「美國之音」引述非官方數據報導，中國目前每日染疫死亡病例至少在1萬人以上。