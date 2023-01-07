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麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

編譯潘勛／綜合6日電
新一屆國會由於議長在經過4天投票後終於出爐，過程中共和黨眾院領袖麥卡錫對黨內極右保守派讓步許多。圖為眾院議長座位。(路透)
新一屆國會由於議長在經過4天投票後終於出爐，過程中共和黨眾院領袖麥卡錫對黨內極右保守派讓步許多。圖為眾院議長座位。(路透)

眾院共和黨領袖麥卡錫在議長選舉大有進展，原因在他大舉讓步，給極右保守派不少權力，包括預算樽節、低階眾議員得以提案罷黜議長，還有讓保守派出任重大委員會要職，尤其在政府開支及國債上限，註定眾院必然與民主黨掌控的參院及拜登總統走上衝突之路。

Politico政治網站6日報導，廣而言之，麥卡錫為了當上議長向保守派妥協，實則讓保守派取得更大影響力，左右新占眾院多數的共和黨。

共和黨眾議員葛瑞夫斯(Garret Graves)表示，向保守派最大的讓步，應該是由眾院共和黨提出的預算案，十年內要收支平衡，自由裁量開支以2022會計年度上限為準，甚至更低。

麥卡錫與保守派的交易不必然要裁減國防經費，但任何動到軍事開支的安排，必然無法通過任職軍事委員會、撥款委員會的鷹派人物把關；那些眾議員自誇取得的軍費，比拜登政府設想的更多幾十億元。

十年前的預算妥協案規定，軍費要自動減少；共和黨眾議員渥馬克(Steve Womack)表示，擔憂研議中的減少政府經費，會影響到國防。

兩名共和黨議員表示，含括在麥卡錫妥協方案的第二項預算措施，是由肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)提出，主張要是碰到政府關門，眾院得通過權宜開支法案，使用當前預算的98%，啟動自動減支，鼓勵國會按所撥款項來辦事。

麥卡錫及其團隊透露，另一項重大程序變更，是容保守派在權力很大的眾院程序委員會(House Rules Committee)占有三席；因為共和黨只容在程序委員會裡失去兩票，由保守派占據該委員會，可以讓他們按住法案，不交由全院會表決。麥卡錫的盟友指出，那三名保守派反對，任何法案就可能受挫，意味委員會的內鬥，要比全院會來得更醜惡。

假如共和黨高層連五角大廈都不放過，倒退回2022會計年度的水準，不啻削砍750億元經費，或總經費的一成，這個數字叫全共和黨團很多議員都留神警覺。

但很多共和黨人承認影響應該有限，原因在即便眾院通過削減幅度那麼大的法案，由民主黨控制的參院也可能徹底拒絕。

共和黨 眾院 麥卡錫

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