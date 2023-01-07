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議長投票淪鬧劇 「反麥」極右眾議員：非常美好的事

編譯盧炯燊／綜合6日電
共和黨籍佛州國會眾議員蓋茨(左)和喬治亞州國會眾議員格林，被認為是堅定反對麥卡錫出任議員的保守派。(美聯社)
共和黨籍佛州國會眾議員蓋茨(左)和喬治亞州國會眾議員格林，被認為是堅定反對麥卡錫出任議員的保守派。(美聯社)

國會眾院議長難產，讓人看到鬧劇與笑話，雖然大多數眾議員對一輪又一輪的重複投票感到沮喪，甚至擔心未來兩年在共和黨主導下的眾議院會繼續出現這種局面，然而反對麥卡錫(Kevin McCarthy)的共和黨人看來很享受這種鬥爭，沒有放棄的跡象。

右翼陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)支持者、科羅拉多州國會眾議員布波特(Lauren Boebert)是反麥卡錫旗手，她聲稱這(拒絕投票給麥卡錫)是一件非常美好之事，是她兩年來國會內最具代表性的真正辯論，實在很喜歡。

「過去三天的討論及辯論，比過去兩年還要多」

此前麥卡錫寄望會支持他的蒙大拿州國會眾議員羅森戴爾(Matt Rosendale)則分享他的心得，指過去三天的討論及辯論，比過去兩年還要多，它絕對促進了每個人都期望的合作精神。

在反麥卡錫的20人裡，尤以佛州國會眾議員蓋茨(Matt Gaetz)為甚，他直斥麥卡錫要選議長是虛榮心作祟，表明無論對方做多少讓步，都不會改變他們反對的作法。

共和黨籍佛州國會眾議員蓋茨(右)和基爾迪(Dan Kildee，左)、希拉‧傑克...
共和黨籍佛州國會眾議員蓋茨(右)和基爾迪(Dan Kildee，左)、希拉‧傑克森‧李(Sheila Jackson Lee)交談。(美聯社)

拒絕投票支持麥卡錫的共和黨人顯然很陶醉於當下，強調他們的頑固態度，是為了在國會內取得權力平衡，讓一般眾議員在制定立法時有更多的發言權。

然而對大多數當選的眾議員來說，他們至今仍然無法宣誓就職，甚至擔心這種充滿僵局會成為未來國會的新常態，難以通過重要法案。

但麥卡錫的反對者對於這些批評泰然自若，並不在乎，繼續要其他人陪著他們一輪又一輪的投票，樂此不疲。

共和黨國會領袖麥卡錫為角逐議長，向保守派作了不少承諾，一些議員擔憂保守將騎在麥卡...
共和黨國會領袖麥卡錫為角逐議長，向保守派作了不少承諾，一些議員擔憂保守將騎在麥卡錫頭上作威作福。圖為6日共和黨籍佛州保守派議員蓋茲發言時，遭到同黨籍的伊州國會議員波斯特(Mike Bost，立者)斥責。(美聯社)

強硬反麥者之一的北卡羅來納州國會眾議員畢紹普(Dan Bishop)聲稱，他這個作法是要向選民傳達一個信息，就是要看到美國面對的挑戰真的很糟糕。不過後來畢紹普似有改變立場，給麥卡錫投下支持票。

德州的羅伊(Chip Roy)則十分享受這種鬥爭過程，聲稱眾院正在按其應有的方式運作，又指共和黨人在一個世紀前，也是透過爭奪議長席位而取得成功，從而改變了規則。

麥卡錫 眾議員 投票

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