「他不當議長更好」 麥卡錫老家鐵票失望

因為眾院議長的投票紛爭，眾院共和黨領袖麥卡錫的家鄉加州中部老家貝克斯菲(Bakersfield)成為焦點。圖為貝克斯菲的入口告示牌。(美聯社)

眾院共和黨領袖麥卡錫 等了4天終於坐上議長寶座，他位於加州 中部老家貝克斯菲(Bakersfield)成為焦點；這場紛爭看在老家選民眼中，他們認為與其關注眾院議長之爭，寧可麥卡錫多花些時間關注選區選民的經濟狀況。

麥卡錫老家位於加州中部，不同於沿岸大城舊金山和洛杉磯，貝克斯菲位處封閉的內陸區域，主要經濟動脈就是農業和石油 開採。

當地一名石油工人丹尼奧(Zane Denio)之前投票支持麥卡錫，但這次坦承「並未關注麥卡錫在國會的狀況，我認為他只是另一個政客」，丹尼奧更關心石油業與自己的工作，看到民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)和民主黨多數的州議會聯手推動綠色能源政策，共和黨不斷受到掣肘，質疑「為什麼麥卡錫沒有更大力捍衛這個行業，麥卡錫的薪水來自這些油田」，德尼奧不滿地表示。

另外貝克斯菲市中心一家咖啡館經理威廉翰姆(Andrew Willingham)雖然肯定麥卡錫是個好人，但不諱言表示麥卡錫「待在華府的時間肯定比在這裡多得多」，他擔心一旦加州石油工人流失到奧克拉荷馬州和德州，自己咖啡館的生意肯定受影響，直言「如果麥卡錫不是議長，或許可以將更多精力放在本地」。

前總統川普2020年總統大選在貝克斯菲市所在的寇恩郡(Kern County)贏得兩位數的絕對優勢，當地選民仍然傾向支持共和黨，因此麥卡錫去年期中選舉輕鬆贏得連任，但歷經議長爭議風波後，貝克斯菲加州州立大學政治系主任馬汀尼茲(Mark Martinez)認為，麥卡錫領導無方，直言無論麥卡錫最後是否坐上議長寶座，「他在眾院影響力將會不斷減弱」。