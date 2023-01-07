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「1人就能發動罷黜」 麥卡錫的妥協影響未來法案討論

編譯潘勛／綜合6日電
共和黨籍國會議員為眾院議長選舉撕破臉，使得麥卡錫擔任議長後，與民主黨在舉債上限和開支法案上達成協議可能性大降。(路透)
共和黨籍國會議員為眾院議長選舉撕破臉，使得麥卡錫擔任議長後，與民主黨在舉債上限和開支法案上達成協議可能性大降。(路透)

共和黨籍國會眾院領袖麥卡錫為角逐議長，使出渾身解數，也留下後遺症，預示著未來幾個月，共和黨在領先民主黨幅度本就不大的眾院，兩黨就政府開支案的攻防將十分激烈，聯邦政府的營運、償還國債的能力，都岌岌可危；反對麥卡錫擔任議長的共和黨極右派大力反對調升舉債上限或與民主黨達成開支協議，若麥卡錫與反對黨協商，他們就會投票把他趕下議長寶座。

華爾街日報(WSJ)6日報導，另一些重大的、必須由控制眾院的共和黨及控制參院、白宮的民主黨達成共識的項目，都有卡關之虞，例如決定五角大廈、部會人事任命、援助烏克蘭、批准農業法救助低收入戶的糧食券。

牛津經濟學研究所(Oxford Economics)首席經濟學者豪頓(Nancy Vanden Houten)表示，她的憂慮程度前所未有，或許大多數眾院共和黨不想碰到任何債限危機，但他們中有一小群人似乎擁有龐大權力，從本周的議長選舉已看出端倪。

為了贏得黨內反對者的支持，麥卡錫已表示，願意就眾院運作的方式做重大變革。這些變革讓極右派的眾院「自由黨團」(Freedom Caucus)及其盟友，在共和黨222席對民主黨212席的眾院，取得更大權力，可以隨時發難，處處掣肘。

知情人士表示，麥卡錫6日有些讓步，想贏得某些同黨的支持票，包括答允讓削減政府開支與調升債限綁在一起，還有讓自由黨團更多成員出任各委員會要職。

麥卡錫還提到，他會允許單一眾議員就能發動罷黜議長的投票；這麼做，只要一小群共和黨人反對向民主黨讓步，兩黨達成的協商就會泡湯。

共和黨謀士維德瑞(Stewart Verdery)指出，未來任何共和黨議長要達成兩黨合作，頭上都懸著一把達摩克利斯(Damocles)之劍；議長得深思長考，若推出民主黨支持的法案供全院表決，會不會末日臨頭。

麥卡錫駁斥改變眾院規則會讓他寸步難行的說法；他說只有自己害怕時才是弱勢議長，共和黨有五席優勢，故不會有某派騎在另一派上風之虞，整個黨團要學懂如何共事。

反麥卡錫的共和黨人表示，他們是致力讓眾院高層對公開辯論要更負責，政府治理拙劣的年頭要制止。

共和黨 眾院 麥卡錫

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